ZUE podpisało z PKP PLK umowę na zabudowę komputerowych urządzeń SRK wraz z branżami towarzyszącymi na stacji Sosnowiec Południowy w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Będzin – Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice”, podała spółka. Wartość umowy to 43,9 mln zł netto (54 mln zł brutto), a czas realizacji 22 miesiące.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 1,22 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews