Zapotrzebowanie na paliwa prawdopodobnie zmniejszy się w I kw. 2021 r. zarówno w ujęciu kwartalnym, jak i rocznym, jednak począwszy od II kwartału br. nastąpi ożywienie gospodarcze związane ze zmniejszającym się wpływem pandemii na działanie przedsiębiorstw, przewiduje dyrektor ds. zaopatrzenia logistyki i klientów kluczowych, członek zarządu Anwimu Zbigniew Łapiński.

„Obecnie, pomimo utrzymującego się niskiego popytu na paliwa oraz wysokich stanów magazynowych ropy naftowej, mamy do czynienia ze wzrostem cen ropy oraz paliw gotowych na rynkach międzynarodowych. Jest to efekt przede wszystkim poprawy nastrojów związanych z nadziejami na skuteczną walkę z pandemią, z uwagi na rozpoczęte na szeroką skalę szczepienia. Gracze rynkowi przewidują zatem polepszenie globalnej koniunktury gospodarczej. Lepsze nastroje panujące na rynkach surowcowych oznaczają z reguły wzrosty cenowe, z czym w ostatnich tygodniach mamy do czynienia. Uważam jednak, że obecna cena baryłki ropy w wysokości powyżej 55 USD jest nieco na wyrost. Od początku listopada cena ropy wzrosła o ponad 40%. Dlatego też, według mojej opinii, w najbliższym czasie powinniśmy obserwować stabilizację cen ‚czarnego złota’ lub wręcz ich spadek” – powiedział Łapiński, cytowany w komunikacie.

Podkreślił, że pierwszy kwartał roku, szczególnie styczeń i luty, to okres najniższej konsumpcji paliw silnikowych w Polsce. Dodatkowo, mamy obecnie do czynienia z istotnymi obostrzeniami, które wyhamowują gospodarkę.

„Niestety, w mojej opinii przełoży się to na niższy poziom konsumpcji w ujęciu kw/kw oraz r/r. Jednocześnie mam nadzieję, że począwszy od II kwartału br. nastąpi ożywienie gospodarcze związane ze zmniejszającym się wpływem pandemii na działanie przedsiębiorstw. Ceny detaliczne z reguły podążają za cenami hurtowymi w odstępie kilku tygodni. Dlatego też w najbliższych dniach należy spodziewać się wzrostu cen detalicznych, natomiast, zgodnie z wcześniejszym uzasadnieniem, w kolejnych tygodniach powinniśmy mieć do czynienia z ustabilizowaniem się cen, a następnie, być może z powolnym spadkiem” – dodał.

Spółka Anwim od 2009 roku zarządza niezależną siecią stacji paliw pod marką Moya, która na koniec 2019 r. liczyła 240 placówek i była szóstą największą siecią stacji paliw w Polsce. Plany zakładają powiększenie sieci do 500 obiektów do 2024 r.

Źródło: ISBnews