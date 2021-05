Producent oprogramowania dla e-commerce CStore uruchomił 5 maja emisję akcji przy współpracy z platformą equity-crowdfundingową Beesfund, z której chce pozyskać 2,3 mln zł (po tym, jak w ub.r. pozyskał z crowdfundingu 1 mln zł), podała spółka. CStore podkreśla, że gwarantuje inwestorom możliwość wyjścia z inwestycji w czerwcu 2023 r., na kiedy planowany jest debiut spółki na NewConnect z gwarantowaną ceną co najmniej 2,7 zł za akcję do dnia debiutu lub skup akcji przez inwestora strategicznego z co najmniej 14-proc. zwrotem w skali roku.

Obecne cele CStore skupiają się na czterech obszarach. Spółka planuje promocję na rynku amerykańskim i europejskim, zainwestuje również w dalsze działania na rynku rodzimym. Ponadto trwają prace nad automatyzacją procesów sprzedażowych.

„Prowadzimy obecnie rozmowy z inwestorem branżowym z dużej polskiej spółki. Inwestor dostrzega ogromny potencjał w branży e-commerce B2B. W przypadku wejścia inwestora branżowego skup akcji odbędzie się z co najmniej 14-proc. zwrotem w skali roku” – powiedział prezes Dawid Paszek, cytowany w komunikacie.

Emisja akcji przy współpracy z Beesfund w formule zamkniętej wśród dotychczasowych inwestorów z zeszłego roku zebrała ponad 650 tys. zł. 5 maja została otwarta dla nowych inwestorów.

„Tak duże zainteresowanie inwestorów pokazuje, że mają do nas zaufanie i dostrzegają w naszym projekcie duży potencjał” – skomentował prezes.

Spółka podała, że w I kw. 2021 r. odnotowała wzrost sprzedaży o 89% r/r.

„Zeszły rok przyniósł zmiany na wielu płaszczyznach funkcjonowania spółki. CStore może pochwalić się aż 500-proc. wzrostem w wynikach organicznych Google. W porównaniu do wyników z 2020 r., spółka dociera obecnie do 5-6 razy większej liczby klientów niż przed pierwszą emisją. Takie wartości potwierdzają wzrost zainteresowania wiedzą ekspercką z dziedziny e-commerce” – czytamy w komunikacie.

Paszek zwraca też uwagę na ulepszenie usług oferowanych przez spółkę. „Dzięki scrossowaniu pakietów B2B i ERP z popularnymi oprogramowaniami, udało nam się zmniejszyć koszt wprowadzania platform B2B niemal dwukrotnie w porównaniu do zeszłego roku” – podkreślił.

CStore wprowadził także projekt Unimarket, który umożliwia outsourcing sprzedaży detalicznej przez Internet.

W 2020 r. spółka nawiązała współpracę z eService oraz rozpoczęła rozmowy o możliwej współpracy z PKO Bankiem Polskim. W minionym roku spółka podjęła także kroki zmierzające do rozszerzenia działań sprzedażowych na rynki zagraniczne. Obecnie rozwija sprzedaż w USA oraz Czechach, gdzie pozyskała już pierwszych klientów. CStore skupiło się na działaniach partnerskich, budując sieć kontaktów poprzez organizację warsztatów, komunikację bezpośrednią z klientami końcowymi na LinkedIn oraz na portalu Capterra.com, wskazano także.

„Wejście na rynek USA to okazja i pretekst, by zwiększyć aktywność medialną spółki. CStore planuje inwestycję w rozwój content marketingu, organizację webinarów, mailingi oraz zakup zewnętrznych baz danych klientów i korzystanie z platformy zoominfo.com. Te działania mają na celu dotarcie do zagranicznych firm, które chcą wdrożyć u siebie oprogramowanie do prowadzenia sprzedaży B2B online” – napisano w komunikacie.

W minionym roku firma uzyskała również certyfikaty ISO, które potwierdzają jej umiejętności w zarządzaniu jakością oraz bezpieczeństwem. Działalność w branży e-commerce wiąże się z pracą z danymi wrażliwymi, dlatego certyfikowanie jest istotne dla uznania wiarygodności organizacji.

