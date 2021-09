Premiera gry Gas Station Simulator, za którego wydanie odpowiada znaczący akcjonariuszy DRAGO entertainment – Movie Games, okazała się hitem ostatnich dni. Symulator stworzony przez krakowskie studio, cztery dni po premierze osiągnął sprzedaż na poziomie 105 tys. egzemplarzy i w analogicznym okresie znacząco przekroczył wynik popularnego Drug Dealer Simulatora. To nie jedyny rekord osiągnięty przez DRAGO entertainment. Wzrost wartości spółki od kampanii crowdfundinfgowej na Smartfunds do końca wczorajszej sesji (21 miesięcy) wynosi ponad 490 proc., a od kampanii przeprowadzonej na platformie należącej do DM INC – CrowdConnect (12 miesięcy) wynosi 190 proc.

– Wspólnie z akcjonariuszami DRAGO entertainment świętujemy dziś sukces naszej autorskiej produkcji Gas Station Simulator. Osiągnięty wynik sprzedaży ponad 100.000 egzemplarzy i wspaniały feedback od graczy (ponad 82% pozytywnych opinii) utwierdzają nas w przekonaniu, że przyjęta w 2018 roku nowa strategia DRAGO przynosi zamierzone efekty. To dla nas motywacja do jeszcze cięższej pracy nad kolejnymi projektami. Jesteśmy przekonani, że przed nami kolejne, wspólne sukcesy. – mówi Joanna Tynor, prezes zarządu DRAGO entertainment.

Tytuł Gas Station Simulator znalazł się w TOP 100 najpopularniejszych gier na Steam. Wczoraj także wrócił na pierwszą pozycję w kategorii Global Bestsellers, w niespełna tydzień od premiery. Sprzedaż tytułu dynamicznie rośnie. Gra w 1,5 godziny od premiery przekroczyła próg rentowności, zwracając jej twórcom wszystkie koszty zainwestowane w produkcję gry. Rosnący z dnia na dzień peak użytkowników liczy ponad 12 tys. W cztery dni po premierze Gas Station Simulator osiągnął sprzedaż na poziomie 105 tys. egzemplarzy.

– Sukces DRAGO entertainment utwierdza nas w przekonaniu, że Rodzina Movie Games obrała właściwy kierunek rozwoju. Naszą intencją jest, aby z roku na rok tworzyć gry cieszące się coraz większym zainteresowaniem i budować rodzinę spółek nawzajem wspierających się na tej drodze – mówi Mateusz Wcześniak, prezes zarządu Movie Games.

W grudniu 2019 roku DRAGO entertainment pozyskało od inwestorów 1,3 mln zł. Kampania odbyła się na platformie crowdfundingu udziałowego Smartfunds, jako pierwsza zbiórka realizowana przez ten podmiot.

– Z punktu widzenia platformy Smartfunds podstawą jest to, by klientami byli inwestorzy. Bez inwestorów, w długim terminie nasze działanie nie będzie możliwe, z tego powodu kładziemy nacisk na staranny dobór projektów. Zarządy DRAGO entertainment i Movie Games rozumiały to od początku naszej współpracy i cieszymy się tym bardziej, że inwestorzy Smartfunds mogli współuczestniczyć w ich sukcesie. Niektórzy osiągając ponadprzeciętne zyski. Na platformie Smartfunds zrealizowaliśmy do tej pory trzy projekty, z których dwa zakończyły się udanym wyjściem z inwestycji, a przed nami kolejny. Przykład DRAGO entertainment pokazuje, że crowdfunding staje się poważną formą finansowania. Przy czym, kluczowe jest to, aby z jego pomocą finansowane były spółki i projekty o charakterze biznesowym, które właśnie mogą dać inwestorom szansę na wyjście z inwestycji – mówi Janusz Maruszewski, wiceprezes zarządu platformy crowdfundingu udziałowego Smartfunds

Pozyskane w kampanii środki zostały przeznaczone m.in. na produkcje pięciu symulatorów oraz dopracowanie i wydanie gry typu FPS/survival w klimacie post-apokaliptycznym – FrostFall (obecna nazwa Red Frost).

We wrześniu 2020 roku DRAGO entertainment z sukcesem zakończyło publiczną emisję akcji pozyskując od inwestorów 2 mln zł. Tym razem kampania została zrealizowana na platformie CrowdConnect. Z raportu – Rynek ofert publicznych akcji w Polsce w 2020 r. – przygotowanego przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że platforma prowadzona przez Dom Maklerski INC, była liderem crowdfundingu inwestycyjnego.

– Bardzo cieszymy się, że gra naszego emitenta osiągnęła taki sukces. Ponieważ, zgodnie z założeniami crowdconnect, akcje DRAGO entertainment kilka miesięcy po ofercie zadebiutowały na NewConnect, w sukcesie gry DRAGO mogą partycypować inwestorzy, co nas cieszy podwójnie. Już 6 spośród emitentów, którzy od 2020 r. prezentowali swoje oferty na Crowdconnect zadebiutowało na rynku NewConnect, a następni są w trakcie procedowania – mówi Sebastian Huczek, wiceprezes zarządu INC

W ubiegłorocznej emisji DRAGO entertainment oferowała do 70 050 akcji w cenie emisyjnej 28,60 zł za jedną akcję. Wycena spółki wzrosła do 31 mln zł, wobec 15,3 mln zł z pierwszej kampanii crowdfundingowej. Obecna wycena na NewConnect wynosi ponad 100 mln zł.

Prace produkcyjne nad Gas Station Simulator DRAGO entertainment rozpoczęło w Q4 2019 roku. W niecałe dwa miesiące od pokazania pierwszych materiałów projektu, gra zgromadziła ponad 10 tys. zapisów użytkowników na platformie Steam. Już w pierwszym miesiącu obecności na platformie, produkcja znalazła się na Global Top Wishlist. Mimo tak dobrych wyników sprzedażowych i konwersji części wishlist na sprzedaż, poziom wishlist Gas Station Simulator nadal imponująco wzrasta.

