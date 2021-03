Oferta akcji spółki Farmy Fotowoltaiki o wartości do 4,05 mln zł, promowana przez Crowdway, ruszy we wtorek 9 marca, podała spółka. Spółka wybrała również autoryzowanego doradcę do planowanego debiutu na NewConnect w ostatnim kwartale tego rok lub w I kw. 2022 r.

„Farmy Fotowoltaiki – z Berg Holding, notowanego na NewConnect – zwrócą się do inwestorów społecznościowych po 4,05 mln zł. Oferta akcji, promowana przez Crowdway, ruszy we wtorek 9 marca o godz. 9:00. Dzień wcześniej zostaną upublicznione szczegóły emisji. Spółka podpisała właśnie umowę z autoryzowanym doradcą – Kancelarią Adwokacką Kramer i Wspólnicy, która wesprze proces wejścia spółki na rynek NewConnect. Debiut planowany jest między czwartym kwartałem br., a pierwszym kwartałem 2022 roku” – czytamy w komunikacie.

Spółka pod koniec lutego br. poinformowała o aktualizacji strategii rozwoju. Dzięki jej realizacji osiągnie przychody ze sprzedaży na poziomie ok. 9,7 mln zł rocznie w perspektywie kolejnych 15 lat, co łącznie daje kwotę ponad 145 mln zł. Spółka zamierza od 2023 regularnie wypłacać dywidendę w wysokości 90% wolnych przepływów pieniężnych, 10% pozostaje w formie rezerwy na lata następne, podano także.

„Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na budowę farmy fotowoltaicznej na Podkarpaciu o mocy 1 MW. Spółka obecnie dewelopuje projekty o łącznej mocy 72 MW. Nabywane przez inwestora – w ramach crowdfundingu udziałowego – akcje Farm Fotowoltaiki nie będą ograniczały jego zysków jedynie do tych uzyskiwanych z tytułu aktualnie realizowanych inwestycji, lecz dadzą mu także udział we wszystkich, które w przyszłości będą generowane przez spółkę” – powiedział prezes Farm Fotowoltaiki i jednocześnie członek zarządu Berg Holding Kamil Kita, cytowany w komunkacie.

„Farmy Fotowoltaiki to pierwszy projekt z branży solarnej promowany na platformie Crowdway. Od samego początku cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów. Na tydzień przed startem kampanii w Alercie Inwestora mieliśmy zapisanych ponad 1150 osób. Ta liczba potwierdza, że OZE będzie coraz bardziej skupiało uwagę rynku kapitałowego” – powiedział dyrektor operacyjny w Crowdway Marcel Rowiński, cytowany w komunikacie.

Zaktualizowana strategia Farm Fotowoltaiki na lata 2021-2023 zakłada pozyskanie w tym roku kapitału zewnętrznego od 4 do 10 mln zł na sfinansowanie bieżącej działalności oraz realizację planowanych inwestycji. Farmy Fotowoltaiki planują realizację prac montażowych oraz uruchomienie farmy w Nagoszynie. Spółka zamierza ponadto zainwestować w podmiot działający na rynku fotowoltaiki w formie zakupu udziałów na poziomie 5% – 45%. W latach 2021 – 2022 spółka zrealizuje instalacje fotowoltaiczne o mocy od 1MW do 10MW, natomiast w latach 2022 – 2023 o mocy do 40MW. Spółka obecnie dewelopuje farmy o łącznej mocy 72 MW, wymieniono w informacji.

„Ponadto Farmy Fotowoltaiki w ramach planowanej strategii zakładają rozwój sieci wykonawczej i dystrybucji przez zawiązywanie współpracy z kolejnymi partnerami i firmami projektowo-montażowymi, rozwój zaplecza techniczno-handlowego oraz badawczego przez budowę własnego zespołu firm podwykonawczych, w systemie relacji B2B oraz budowę bazy inwestorów zainteresowanych zakupem farm fotowoltaicznych lub inwestycjami w branży fotowoltaiki. Ponadto spółka prowadzić będzie działalność edukacyjną w zakresie propagowania ekotechnologii, w tym również współpracę z podmiotami aktywnymi w tym obszarze” – podsumowano w informacji.

