Fintecom – właściciel komunikatora GG (Gadu-Gadu) – planuje przeprowadzenie crowdfundingu w IV kwartale, poinformował ISBnews prezes Romuald Remus.

„Planujemy rozpoczęcie crowdfundingu na IV kwartał, obecnie finiszujemy z przygotowaniami” – powiedział ISBnews Remus.

Właściciel komunikatora GG (Gadu-Gadu) został właśnie przekształcony w spółkę akcyjną i wpisany do KRS. To kolejny formalny krok ku zbliżającemu się crowdfundingowi. Proces przygotowywania się do społecznościowego finansowania rozwoju GG rozpoczął się wiosenną pre-kampanią Rozpalmy GG!, podczas której internauci zadeklarowali łączną kwotę 5 mln zł na rozwój komunikatora, podano w komunikacie.

„Przekształcenie dotychczasowej Fintecom w spółkę akcyjną, przybliża dzień, w którym sympatycy GG będą mogli zostać współwłaścicielami marki GG i brać udział w jej rozwoju w Polsce oraz na rynku europejskim. Co ważne, w ramach crowdfundingu będzie można zostać współwłaścicielem całej spółki Fintecom, która niezależnie od rozwijania GG, prowadzi już od kilkunastu lat działalność finansową na rynku przelewów międzynarodowych, bazując na licencji KNF i mając status Krajowej Instytucji Płatniczej. Swoje doświadczenie z tego rynku wykorzystamy umożliwiając użytkownikom m.in. wygodne płatności w komunikatorze” – wskazał prezes.

Obecnie przychody Fintecom pochodzą z usług finansowych oraz samego komunikatora, w tym z reklam oraz GG Premium. W 2022 roku szacunkowe przychody spółki wyniosły blisko 4 mln zł, podawano wcześniej. W okresie największej popularności ponad dekadę temu z Gadu-Gadu korzystał co drugi Polak, a ówczesny właściciel komunikatora był notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

