Spółka konopna Freedom Farms zapowiedziała emisję crowdfundingową, która ma nastąpić jeszcze w II kw. 2021, podano w komunikacie.

„Firma chce się skalować, wyjść ze sprzedażą poza granice i dywersyfikować działalność, realizując uprawy polowe oraz w zautomatyzowanych halach. W kolejnych latach rozważa rozszerzenie możliwości pozyskania kapitału i zwiększenie płynności akcji poprzez dopuszczenie ich do obrotu na rynku zorganizowanym (NewConnect)” – czytamy w komunikacie.

Branża konopna rozwija się w Polsce w astronomicznym tempie, o czym świadczą chociażby dwie rekordowe kampanie zrealizowane z pomocą platformy Crowdway.pl. W listopadzie 2020 r. Kombinat Konopny w 38 minut zebrał 4,4 mln zł, a w styczniu 2021 r. CanPoland pobił rekord polskiego crowdfundingu, zamykając emisję wartą 4,4 mln zł w 11 minut, podano także.

„Dostrzegając wysoki potencjał crowdfundingu udziałowego, Freedom Farms również zaoferuje inwestorom swoje akcje przy wsparciu tej samej platformy. Założyciele spółki zapowiedzieli przeprowadzenie emisji crowdfundingowej o wartości do 1 mln euro, czyli 4,4 mln zł jeszcze w II kwartale 2021” – czytamy dalej.

Freedom Farms chce się rozwijać w wielu obszarach szeroko pojętej branży konopnej. W tym roku zamierza skupić się na rozbudowie detalicznej sieci sprzedaży oraz skalowaniu upraw, których areał wynosi obecnie 10 ha, dodano w informacji.

„W ostatnim kwartale 2021 spółka zakłada pojawienie się pierwszych produktów gotowych do hurtowej sprzedaży. Spodziewana wartość plonu uzyskanego w tym roku ma przekroczyć 9 mln złotych. Freedom Farms zamierza wyprodukować m.in. 3 tony wysokogatunkowego suszu i 700 litrów olejku CBD 5%” – wskazano także.

Ponadto firma ma w planach sprzedaż międzynarodową i wejście na regulowany rynek marihuany medycznej. Freedom Farms planuje także zainwestować w sieć showroomów, a więc sklepów z produktami konopnymi, połączonych z pokazowymi mini-plantacjami, podano również.

„Dostrzegamy duży potencjał crowdfundingu udziałowego. To naturalny krok przed IPO, rozważanym w perspektywie 2 lat. Mamy przemyślaną strategię i produkcję zabezpieczoną do roku 2025. Łączne doświadczenie wszystkich naszych growerów wynosi ponad 100 lat. Chcemy być nie tylko częścią konopnej rewolucji w Polsce, ale jej liderem. Mamy wszelkie podstawy, by działać ambitnie, a fundusze pozyskane z emisji crowdfundingowej pozwolą skrócić czas skalowania biznesu. Teraz jest najlepszy moment, by postawić na dynamiczny rozwój” – powiedział prezes Przemysław Zawadzki, cytowany w komunikacie.

Źródło: ISBnews