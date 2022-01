Megasam24 rozpoczął emisję crowdfundingową do 1 mln zł na znaczący rozwój możliwości logistycznych, w tym rozbudowę floty, pozyskanie dodatkowych kurierów oraz zwiększenie znajomości marki na terenie Mazowsza, podała spółka. W ciągu roku spółka rozpocznie przygotowania do debiutu na NewConnect.

„Otwarty po pierwszej fali pandemii Megasam24 szturmem podbił stołeczny rynek e-grocery. W ciągu 1,5 roku zrealizował 20 000 zamówień i osiągnął roczny obrót (2021) prawie 4 mln zł. Z wdrożonym od początku systemem Next Day Delivery chce dotrzeć do ościennych miast. Właśnie ruszyła emisja akcji Megasam24 PSA we współpracy z platformą Beesfund. Cel to pozyskanie 1 mln zł na dalszy rozwój. W ciągu roku spółka rozpocznie przygotowania do debiutu na NewConnect” – czytamy w komunikacie.

Megasam24 to obecnie jeden z trzech największych supermarketów spożywczych online z polskim kapitałem. Rozpoczął działalność w lipcu 2020 roku. W pierwszym roku twórca e-marketu – Dariusz Krzysztoporski zainwestował prawie 1 mln zł w serwis internetowy, bazę magazynową i logistyczną oraz rozbudowę oferty, która dziś obejmuje ponad 10 000 produktów.

„Megasam24 stworzyliśmy po wielkanocnym boomie 2020 roku. Wiele z powstałych wtedy e-sklepów spożywczych już przestało istnieć. My postawiliśmy na inwestycje w przyjazny serwis i bezpłatne dostawy, które dzięki własnej bazie logistycznej nawet w szczytowych momentach lockdownu docierają do konsumentów już następnego dnia. Dzięki temu możemy pochwalić się retencją klientów na poziomie 52” – powiedział Krzysztoporski, cytowany w komunikacie.

Obecnie Megasam24 dostarcza produkty na terenie aglomeracji warszawskiej. W tym roku firma chce otworzyć drugi magazyn i zakupić dodatkowe pojazdy do własnej floty, by z usługą Next Day Delivery uruchomić dostawy na terenie woj. mazowieckiego na północ od Warszawy.

„Nasz cel na ten rok to osiągnięcie 48 tys. zamówień wobec 18 tys. w ubiegłym roku i osiągnięcie rocznego obrotu na poziomie 10-12 mln zł” – dodał prezes.

W ramach szybkiej ścieżki rozwoju, w 2023 roku spółka planuje rozpocząć dostawy do Radomia, Siedlec, Łodzi i Lublina oraz ich okolic.

„W odległości kilku km od większych ośrodków markety online przestają dostarczać produkty wymagające chłodzenia. My dzięki własnej flocie będziemy w stanie obsłużyć te rynki, a do końca przyszłego roku zamierzamy przekroczyć 90 tys. zamówień” – zapowiedział Krzysztoporski.

Na przełomie 2021/2022 powstała spółka Megasam24 PSA (prosta spółka akcyjna), która przejęła działalność operacyjną Megasamu. Ponadto, dokonała akwizycji dwóch internetowych supermarketów: A2A-Market. oraz ijest.

„Nie wykluczamy kolejnych przejęć firm z branży” – stwierdził też prezes.

Docelowo zarząd Megasam24 w okresie 2022-2023 planuje przekształcenie w spółkę akcyjną i rozpoczęcie przygotowań do wprowadzenia akcji do obrotu na NewConnect, podsumowano w informacji.

Źródło: ISBnews