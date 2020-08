Nestmedic rozpoczął działania mające na celu pozyskanie finansowania za pośrednictwem platform crowdfundingowych działających na rynku niemieckim (Companisto, Seedrs, Seedmatch itp.), podała spółka. Zarząd oczekuje, że spółka pozyska w ten sposób finansowanie wysokości ok. 1 mln euro.

„Finansowanie pozyskane w ramach powyższych platform zostanie przeznaczone przez emitenta na przygotowanie nowej wersji technologii Preganbit Pro, której składowymi są nowy system IT, nowe urządzenie wraz z sondami, przygotowanie spółki do działalności na rynkach zagranicznych, w tym na rynku w USA oraz finansowanie bieżącej działalności. Oczekiwaniem zarządu jest pozyskanie finansowania w wysokości ok. 1 mln euro” – czytamy w komunikacie.

„Emitent spodziewa się zawarcia umowy z platformą crowdfundingową do końca września 2020 r. Z kolei uruchomienie akcji crowdfundingowej jest planowane na IV kwartał bieżącego roku” – podano także.

W celu zapewnienia lepszego zarządzania pozyskiwaniem finansowania Nestmedic zawarł umowę o współpracy z profesjonalnym podmiotem doradczym tj. DLT Capital GmbH, której przedmiotem jest wsparcie, doradztwo i konsultacje w zakresie pozyskania finansowania dla spółki.

„Na wynagrodzenie DLTC składa się wynagrodzenie za czas spędzony nad realizacją umowy oraz wynagrodzenie ryczałtowe i prowizyjne w przypadku zebrania podczas inwestowania zbiorowego środków w wysokości 500 000 euro” – czytamy także.

Nestmedic SA powstał w 2014 roku. Zespół spółki stworzył innowacyjny produkt – system teleKTG do zdalnego przeprowadzania kontrolnych badań i analizowania wyników w ostatnim trymestrze ciąży. Nestmedic zadebiutował na NewConnect w 2017 r.

Źródło: ISBnews