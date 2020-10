Średnia wartość przelewów w ramach zbiórek crowdfundingowych w polskim internecie wynosi 69,68 zł w tym roku, wynika z raportu przygotowanego przez zrzutka. Ponad trzy czwarte wszystkich wpłat to przelewy do 50 zł.

„Pogorszenie nastrojów Polaków czy też sytuacji finansowej widać także po obniżce, co prawda symbolicznej, średniej wartości przelewów. W bieżącym roku jest to kwota 69,68 zł, z ujemną dynamiką wzrostu na poziomie 0,5%. Warto wspomnieć, że od kilku lat ta średnia systematycznie rosła. W 2017 roku wynosiła 65 zł, a w 2019 urosła do 70 zł. Znaczący wzrost udziału dwóch grup wiekowych, tj. najmłodszych i najstarszych internautów, może być także czynnikiem wpływającym nie tylko na zatrzymanie, ale także na spadek wartości przelewów, w tym średniej” – czytamy w komunikacie.

Przelewy o wartości do 50 zł to ponad ¾ wszystkich wpłat. Takich przelewów było 8,97% więcej r/r. Druga największa (20,56%) grupa wpłat to 51-250 zł, jednak jej udział zmniejszył się w stosunku do roku ubiegłego o ponad 13%. Pozostałe dwa przedziały przelewów, tj. 251-500 zł oraz powyżej 500 zł, w tym roku najbardziej zmniejszyły swój udział w całej wartości tortu wpłat, odpowiednio o 37% i 43%. ¾ zrzutek w sieci finansują kobiety, wpłacając średnio po blisko 70 zł. Najwięcej wpłat realizowanych jest na początku tygodnia. Z kolei, co piąty najbardziej wartościowy przelew dokonywany jest we wtorki, z pikiem w godzinach 20-22″ – podano także.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że w 2020 r. największy wpływ na rynek finansowania społecznościowego mają trzy czynniki. Pierwszym jest pandemia COVID-19, udział kobiet oraz zmiany wiekowe osób odwiedzających platformy, w szczególności blisko 200-proc. wzrost wśród najmłodszych oraz ponad 150-proc. w grupie najstarszych internautów, podano także.

Źródło: ISBnews