United Label zakończył kampanię crowdinvestingową przeprowadzoną na platformie CrowdConnect. Inwestorzy zapisali się na wszystkie akcje dostępne w ramach II transzy o wartości 1,4 mln zł, podała spółka. W ramach całej oferty publicznej spółka pozyskała 4,4 mln zł. United Label zamierza przeznaczyć te środki na przeskalowanie działalności poprzez rozbudowę portfolio wydawniczego oraz na finalizacje prac obecnych tytułów. Na przełomie III i IV kwartału spółka chce zadebiutować na NewConnect.

„Cieszę się, że nasza kampania crowdinvestingowa spotkała się z tak licznym zainteresowaniem ze strony inwestorów. Dzięki nim w pełni spełniliśmy zakładany cel i pozyskaliśmy łącznie ponad 4 mln zł. Jest to dla nas potwierdzenie tego, że inwestorzy wierzą w nasze produkcje i plany na rozwój platformy. Zebrane środki zamierzamy przeznaczyć na szybszy rozwój spółki, poprzez pozyskanie nowych gier do naszego portfolio wydawniczego oraz na finalizację prac nad obecnymi produkcjami. Naszym celem jest możliwie szybkie wprowadzenie akcji na NewConnect i osiągnięcie spodziewanych wolumenów sprzedaży z gier, które będą miały premiery w tym roku” – powiedział prezes United Label Tomasz Litwiniuk, cytowany w komunikacie.

Łącznie w dwóch transzach United Label pozyskała od inwestorów 4,4 mln zł. Emisja spółki spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno w kampanii crowdinvestingu, w której pozyskała 1,4 mln zł, jak i w I transzy dla dużych inwestorów, którzy zainwestowali w spółkę 3 mln zł, podkreślono.

„W najbliższych tygodniach, 23 lipca swoją premierę ma mieć pierwsza gra wydawana przez United Label – ‚Röki’, czyli narracyjna gra przygodowa, którą do swojej wishlisty dodało ponad 55 tys. graczy. Na przełomie III i IV kwartału br. United Label chce dołączyć do grona spółek notowanych na rynku NewConnect” – podsumowano.

United Label to globalna platforma wydawnicza dla niezależnych deweloperów gier typu indie. Spółka należy do Grupy CI Games, z którą aktywnie współpracuje. W swoim portfolio ma umowy ze studiami z Wielkiej Brytanii i Francji na wydanie czterech gier. W tym roku spółka planuje również premierę gry „Eldest Souls”, a w 2021 „Tails of Iron” oraz „Horae”, podano także.

Źródło: ISBnews