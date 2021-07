WeirdFish rozpocznie w czwartek, 22 lipca, publiczną emisję akcji w ramach kampanii crowdinvestingowej na platformie NavigatorCrowd, podała spółka. Producent gier wideo chce pozyskać kwotę 2 mln zł, a środki przeznaczy na marketing autorskiej gry „Oddyssey: Your Space, Your Way” oraz rozpoczęcie prac nad nową produkcją. WeirdFish planuje zadebiutować na rynku NewConnect na przełomie III i IV kw. br.

„Już w najbliższy czwartek rozpoczniemy kampanię crowdinvestingową na platformie NavigatorCrowd. Na akcje oferowane w ramach kampanii mogą zapisać się wszyscy inwestorzy zainteresowani WeirdFish. W ramach emisji publicznej chcemy pozyskać 2 mln zł, które przeznaczymy na działania marketingowe naszego autorskiego tytułu ‚Oddyssey: Your Space, Your Way’ oraz prace nad nową produkcją. Emisja akcji poprzedza dołączenie WeirdFish do grona spółek notowanych na NewConnect. Debiut na rynku publicznym planujemy na przełomie III i IV kw. br.” – powiedział prezes zarządu WeirdFish Marek Soból, cytowany w komunikacie.

Wycena spółki przed emisją wynosi 120 mln zł, podano w materiale.

Model biznesowy WeirdFish zakłada wydawanie jednej gry co 2-2,5 roku. Aktualnie w fazie koncepcyjnej spółki pozostają 2-3 nowe projekty, prace nad pierwszym z nich rozpoczną się w 2022 r., wskazano również.

22 czerwca br. WeirdFish informował, że planuje publiczną ofertę akcji na platformie NavigatorCrowd.

WeirdFish to działający w branży gier wideo niezależny producent gier na komputery osobiste i konsole. Spółka specjalizuje się w tworzeniu wysokiej jakości projektów typu Sandbox. Firma powstała w 2019 roku w Warszawie.

Źródło: ISBnews