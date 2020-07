Gotówka zaczęła być powoli wypierana przez inne metody płatności, ale pandemia tylko przyśpieszyła ten proces. 51% osób w wieku 65+ mogłoby w ogóle zrezygnować z gotówki, a 61% millenialsów wolałoby unikać dotykania terminala płatniczego, wynika z badania Ipsos przeprowadzonego na zlecenie PayPal.

Również inne czynności, do tej pory utożsamiane z gotówką, powoli przenoszą się do Internetu. Podczas kwarantanny prawie połowa Polaków (47%) opłaca rachunki w sieci lub za pośrednictwem aplikacji mobilnych. 75% respondentów deklaruje, że po okresie samoizolacji będzie uiszczało rachunki wyłącznie przez Internet, podano.

„Od czasu pandemii COVID-19 ludzie unikają płacenia gotówką z obawy przed zakażeniem. Polacy niechętnie korzystają z ekranów dotykowych w sklepach. Ten nowy trend nie zniknie – wręcz przeciwnie, będzie częścią nowej rzeczywistości” – powiedział dyrektor generalny PayPal w Europie Środkowo-Wschodniej i Ameryce Łacińskiej Efi Dahan, cytowany w komunikacie.

„Aż 8 na 10 Polaków odkryło zalety zakupów online podczas okresu samoizolacji, m.in. brak kolejek (64%) czy dostępność dostawy do domu (62%). Gdy cały świat utknął w czterech ścianach, głód zakupów stał się jeszcze większy. Przez ostatnie lata widoczny był trend powolnego porzucania gotówki na rzecz płatności cyfrowych, ale w ciągu ostatnich kilku miesięcy zaobserwowaliśmy zwiększenie tempa tej zmiany. Podczas pandemii dokonał się postęp, który w zwykłych okolicznościach zająłby nawet 3-4 lata” – dodał Dahan.

Wśród artykułów nabywanych online znalazły się: odzież, buty, akcesoria (46%), artykuły domowe i ogrodnicze (37%) oraz kosmetyki i produkty związane z urodą (35%).

Widoczne były pewne różnice między pokoleniami – młodsi konsumenci częściej kupowali usługi online i byli bardziej otwarci na sprzedaż produktów lub usług w sieci, podczas gdy seniorzy w wieku 65+ najbardziej docenili dostęp do sklepów czy artykułów poza domem oraz dostawę prosto pod drzwi, wskazano również.

Kryzys rozbudził także w Polakach ducha altruizmu i chęci wzajemnej pomocy. Co dziesiąty ankietowany w trakcie pandemii zaczął angażować się w wolontariat lub przekazywać darowizny. 90% respondentów woli przekazywać je online.

„Mimo że podczas okresu powszechnej samoizolacji Polacy wciąż okazują lojalność dużym markom, to zdecydowanie chętniej korzystamy z usług oferowanych przez MŚP. Polacy dostrzegli znaczenie małych i średnich firm we wspieraniu lokalnej gospodarki. Prawie dwie trzecie respondentów (62%) badania robiło zakupy w małych lub lokalnych sklepach, a 28% kupowało online u małych i średnich marek. Dla jednej trzeciej ankietowanych powodem do takiej decyzji była możliwość wsparcia zarówno miejscowej, jak i krajowej gospodarki. Nawet po kryzysie 79% Polaków deklaruje, że będzie jeszcze chętniej kupowało lokalne produkty” – czytamy dalej.

77% osób w wieku 65+ wierzy, że to klucz do przezwyciężenia obecnego kryzysu. Blisko dwie trzecie (59%) czuje się odpowiedzialne za wspieranie małych biznesów w ich sąsiedztwie, podkreślono.

Międzynarodowa grupa badawcza Ipsos przeprowadziła na zlecenie PayPal badanie rynku, dotyczące ewolucji płatności online. Ankietowani byli pytani o swoje doświadczenia w tym zakresie w trzech okresach: przed wystąpieniem pandemii COVID-19, w jej trakcie, a także o swoje motywacje i plany po zakończeniu okresu samoizolacji. Badanie zostało zrealizowane w dniach 8-29 maja 2020 r. na grupie 26 000 osób, w 13 krajach na całym świecie – w tym w Polsce.

Źródło: ISBnews