Liderem w obszarze cyberbezpieczeństwa są banki (54%), wyprzedzając tym samym firmy technologiczne (31%) oraz wojsko i policję (30%), wynika z badania „Postawy Polaków wobec cyberbezpieczeństwa 2021”, opublikowanego przez Warszawski Instytut Bankowości (WIB) oraz Związek Banków Polskich (ZBP). 86% badanych czuje się bezpiecznie, korzystając z bankowości elektronicznej.

W ciągu ostatniego roku wirus utrwalił trend korzystania z różnego rodzaju usług w formie elektronicznej. Dziś, oprócz spraw bankowych i urzędowych (68%), Polacy zastępują wizyty w punktach stacjonarnych zakupami online, w tym odzieży (35%) i sprzętu elektronicznego (23%). W ubiegłorocznym badaniu dane te różniły się nieznacznie: bankowość i sprawy urzędowe – 79% i zakup odzieży – 32%, a dość popularne były także porady i konsultacje medyczne – 26%. Te ostatnie praktycznie wróciły do formuły sprzed pandemii, podano.

„Co ważne, Polacy wciąż wyraźnie ufają bankom w obszarze cyberbezpieczeństwa, choć odsetek wskazań zmalał r/r z 61% do 54%. Na pytanie, czy czują się bezpiecznie, korzystając z bankowości elektronicznej, 66% respondentów odpowiedziało 'raczej tak'. 'Zdecydowane tak' zadeklarowało 20%. Oznacza to, że 86% społeczeństwa ma zaufanie do sektora bankowego i oferowanych przez niego usług, np. konta internetowego, aplikacji czy karty płatniczej” – czytamy w komunikacie.

Badanie poruszyło także kwestię dodatkowych kosztów dla usługobiorców sektora bankowego w zamian za wyższy poziom zabezpieczeń internetowego konta bankowego lub bankowej aplikacji mobilnej. 39% Polaków zadeklarowało, że dopuszcza taką możliwość, ale kwota ta nie może przekraczać kilku złotych miesięcznie (spadek względem 2020 roku o 6 pkt proc.). Z kolei zdecydowanie „nie” odpowiedziało 40% pytanych (w 2020 r. tak samą odpowiedź wskazało 34%).

Jak podkreśla WIB i ZBP, odpowiedzialność za bezpieczeństwo usług finansowych spoczywa nie tylko na bankach (jak uważa 74% Polaków), ale w dużej mierze na konsumentach.

„W związku z powyższym ekspertów niepokoi fakt, że 29% użytkowników bankowości elektronicznej czuje się współodpowiedzialna za bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w sieci. 33% badanych przyznało, że nie stosuje tych samych haseł do różnych kont elektronicznych, a ponad 15% deklaruje, ze robi to często. Niepokojący jest również fakt, że 9% nie używa żadnych metod ochrony. W porównaniu z analogicznym okresem w 2021 r. wartość ta wynosiła 10%” – czytamy także.

Ponadto, co piąty Polak nie korzysta z powszechnych zabezpieczeń dostępu do swojego smartfona (wzrost r/r o 13 pkt proc.). Większość – 38% wykorzystuje do tego powszechny kod PIN, a 32% odcisk palca.

Badanie WIB bierze również pod lupę wiedzę Polaków na temat potencjalnych źródeł ataków. 72% pytanych odpowiedziało, że nie otwiera załączników i nie klika w linki od nieznanych nadawców, a 64% nie przechowuje danych logowania do bankowości w portfelu lub smartfonie. Nieco ponad połowa nie podaje swoich danych wrażliwych w mediach społecznościowych i na forach internetowych (56%) oraz zwraca uwagę na symbol kłódki przed adresem strony internetowej banku (53%), zakończono.

Badanie „Postawy Polaków wobec cyberbezpieczeństwa 2021” zrealizował Instytut Badań Pollster w lipcu br. na próbie 1010 osób, metodą wspomaganego komputerowo wywiadu przy pomocy strony www (CAWI).

Źródło: ISBnews