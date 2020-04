Bank Millennium wprowadził możliwość zdalnego otwarcia konta osobistego z wykorzystaniem potwierdzenia tożsamości klienta na podstawie zdjęć dowodu osobistego i twarzy, podał bank.

„W obecnej trudnej sytuacji związanej z koronawirusem udostępniliśmy rozwiązanie, które umożliwia założenie konta w pełni zdalnie, a tym samym zarządzanie finansami bez opuszczania domu. Proces jest bardzo prosty i bezpieczny. Wystarczy wejść za pośrednictwem telefonu na stronę banku, nie trzeba mieć zainstalowanej aplikacji mobilnej. Podczas wypełniania wniosku należy zrobić kilka zdjęć dowodu i twarzy, nie jest konieczna wideorozmowa z pracownikiem” – powiedział członek zarządu Banku Millennium Antonio Pinto, cytowany w komunikacie.

Bank umożliwia również stworzenie w aplikacji mobilnej wirtualnego odpowiednika karty do konta, jeszcze przed jej fizycznym dostarczeniem do klienta. Pozwala mu to płacić zbliżeniowo nową kartą przy użyciu telefonu, bez czekania na kartę plastikową, czyli praktycznie od momentu aktywacji Konta 360, podano także.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) – jako pierwszej instytucji finansowej – zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) – największy komercyjny bank w Portugalii. Aktywa razem banku wyniosły 98,06 mld zł na koniec 2019 r.

Źródło: ISBnews