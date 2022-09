Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) podniósł w promocji oprocentowanie depozytów do 200 tys. zł na EKOkoncie Oszczędnościowym do 7,2% w skali roku, podał bank. Promocja obowiązuje do 30 listopada.

„Bank Ochrony Środowiska uruchomił 5. edycję promocji 'EKOkonto Oszczędnościowe bez ograniczeń’ i podwyższył oprocentowanie depozytów gromadzonych na tym rachunku. Od 26 września klienci, którzy zgromadzili na EKOkoncie środki do 200 tys. zł, mogą zyskać 7,2% w skali roku” – czytamy w komunikacie.

Nadwyżki salda powyżej 200 tys. zł do 1 mln zł będą oprocentowane na poziomie 6%, zaś ponad 1 mln zł na poziomie 4%. Promocja potrwa do 30 listopada br., podał również bank

„Stale monitorujemy rynek, by oferować naszym klientom jak najatrakcyjniejsze produkty oszczędnościowe. Do oszczędzania razem z BOŚ zachęcamy zarówno dotychczasowych klientów, jak i nowe osoby, stąd wszystkim proponujemy te same warunki promocji: – powiedział wiceprezes BOŚ Robert Kasprzak, cytowany w komunikacie.

Nowe stawki oprocentowania dotyczą również środków zdeponowanych na „EKOkoncie oszczędnościowym” już wcześniej (w ramach 4. edycji promocji). Oferta dostępna jest zarówno dla nowych, jak i obecnych klientów indywidualnych BOŚ. Klienci mogą wpłacać i wypłacać środki z EKOkonta w każdym momencie bez utraty odsetek, poinformował bank.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ. Aktywa razem banku wyniosły 20,59 mld zł na koniec 2021 r.

Źródło: ISBnews