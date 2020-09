Chwilówka to łatwo dostępna pożyczka, która najczęściej udzielana jest przez Internet. Można ją uzyskać bez zbędnych formalności, dzięki czemu pożyczone pieniądze szybko pojawiają się na naszym koncie. Taki skrócony proces sprzyja nieoczekiwanym i spontanicznym wydatkom, np. zakupowi wymarzonego sprzętu AGD.

Chwilówka na sprzęt AGD – kiedy warto po nią sięgnąć?

Wydatki na sprzęty AGD często pojawiają się nagle i niespodziewanie. Tego typu zakupy najczęściej są dokonywane z powodu okazji cenowej albo awarii wcześniej używanego urządzenia. Pralka, lodówka lub zmywarka często psują się w najmniej odpowiednim momencie, a koszty naprawy zwykle przewyższają zakup nowego sprzętu, dlatego warto wziąć pod uwagę wymianę go na nowy. Zdarza się też, że sprzęt, którego zakup rozważaliśmy już od dłuższego czasu, np. kostkarka do lodu, mikrofalówka lub pralko-suszarka, jest w tym miesiącu dostępny w niższej cenie. Taki nieoczekiwany wydatek może zrujnować nasz budżet i poważnie pokrzyżować plany, jeżeli przeznaczymy na niego pieniądze z comiesięcznej pensji. Nie musimy jednak rezygnować z zakupu. Rozwiązaniem może być np. szybka gotówka, od NetCredit. Chwilówka na SMS to łatwa i niezawodna metoda, która ułatwi nam pokonanie tymczasowych trudności finansowych. Za pożyczoną sumę zrealizujemy zakup potrzebnego urządzenia i nie będziemy martwić się o to, jak zarządzać pozostałymi pieniędzmi.

Chwilówka SMS – kto może się o nią ubiegać?

Chwilówka to najszybsza pozabankowa pożyczka gotówkowa. O jej udzielenie może ubiegać się każda osoba, która ma dowód osobisty i dostęp do własnego konta bankowego. Weryfikacja pozwala na zminimalizowanie formalności – najczęściej prowadzona jest przez telefon komórkowy oraz drogą elektroniczna. Jednym z ograniczeń w udzielaniu szybkich pożyczek gotówkowych jest granica wieku – z tego rozwiązania nie mogą skorzystać nie tylko osoby niepełnoletnie, lecz także starsze (w wieku 60–70 lat). Chwilówki najbezpieczniej zaciągać u sprawdzonych firm pożyczkowych, takich jak np. NetCredit, mających wieloletni staż w naszym kraju i udzielających pożyczek na podstawie weryfikacji wiarygodności i zdolności kredytowej. Warto wiedzieć, że nawet jeżeli odmówiono nam udzielenia pożyczki w banku, możemy sprawdzić swoją zdolność kredytową w firmach pożyczkowych. Banki mają zwykle wysokie kryteria oceny ryzyka kredytowego, gdyż biorą pod uwagę takie czynniki jak m.in. miesięczne stałe wydatki i stan cywilny. Natomiast instytucje pozabankowe, zwłaszcza te, które specjalizują się w chwilówkach, najczęściej wymagają wyłącznie wykazania, że osoba ubiegająca się o pożyczkę ma stałe źródło dochodu.

