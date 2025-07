Każdy, kto chociaż trochę interesuje się finansami, na pewno zetknął się z pojęciem lokaty bankowej. To jedna z metod gromadzenia oszczędności oferowana przez banki i instytucje finansowe. Warto dowiedzieć się więcej o tym, na czym dokładnie polega lokata bankowa i jak wybrać dla siebie najkorzystniejszą ofertę.

Lokata bankowa – co to?

Lokata bankowa to jedna z najprostszych form oszczędzania i pomnażania pieniędzy. Polega na powierzeniu określonej kwoty pieniędzy bankowi na ustalony czas w zamian za odsetki. Klient nawiązuje więc umowę z bankiem, deponuje swoje środki finansowe na wyznaczony czas, a bank po tym czasie wypłaca mu wynagrodzenie w postaci odsetek za możliwość dysponowania jego pieniędzmi.

Warto wiedzieć, że lokata to jedna z najbezpieczniejszych form lokowania kapitału. Środki finansowe na lokacie są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – do równowartości 100 000 euro na jednego deponenta w danym banku. Dzięki temu klient banku może mieć pewność, że nawet w przypadku niewypłacalności instytucji finansowej odzyska swoje pieniądze.

Rodzaje lokat – na co warto zwrócić uwagę?

Zanim zadasz sobie pytanie lokata czy warto, to zwróć uwagę na różne rodzaje lokat dostępnych dla konsumentów. Rynek lokat jest bowiem różnorodny, a każdy typ lokaty charakteryzuje się innymi cechami.

Najprostszą i najczęściej wybieraną lokatą jest lokata terminowa. Polega ona na zdeponowaniu środków na ustalony z góry czas. Zazwyczaj jest to miesiąc, pół roku, rok – a nawet dłużej. Na koniec tego okresu klient otrzymuje od banku zysk w formie odsetek. Warto zwrócić uwagę na czas trwania lokaty – może on mieć wpływ na wysokość oprocentowania. Zazwyczaj im dłuższy okres lokaty, tym wyższe oprocentowanie. Zerwanie lokaty terminowej przed upływem określonego czasu wiąże się jednak zazwyczaj z utratą zysku.

Alternatywnym wyborem dla lokaty terminowej jest lokata progresywna. W jej przypadku oprocentowanie rośnie wraz z długością trwania lokaty. Na początku jest ono więc niższe i z każdym miesiącem wzrasta. Lokata progresywna może być trafioną opcją dla osób, które chcą mieć możliwość wcześniejszego zerwania lokaty bez całkowitej utraty odsetek.

Lokata strukturyzowana łączy tradycyjną lokatę z elementami inwestycyjnymi – takimi jak waluty, surowce, akcje, czy też indeksy giełdowe. Daje ona zarówno możliwość osiągnięcia wyższego zysku, jak i potencjalne ryzyko związane z niskim lub nawet zerowym zyskiem. Lokata strukturyzowana jest zazwyczaj długoterminowa – czas jej trwania może wynosić nawet kilka lat.

Możesz zdecydować się też na lokatę walutową. To lokata założona w obcej walucie, która pozwala zarobić zarówno na oprocentowaniu, jak i na różnicy kursowej. Pamiętaj jednak o tym, że różnica w kursach niesie za sobą także ryzyko i może przynieść stratę w przeliczeniu na złote.

Lokaty odnawialne i nieodnawialne

Wybierając lokatę, warto zapoznać się także z pojęciami lokaty odnawialnej i nieodnawialnej. Może mieć to bowiem wpływ na wygodę korzystania, a także na ostateczny zysk. Lokata odnawialna to taka lokata, która po upływie ustalonego okresu automatycznie zakłada się na nowo. Zazwyczaj odbywa się to na tych samych warunkach czasowych. Oprocentowanie jednak nie zawsze musi pozostawać takie samo jak w pierwotnej umowie – zazwyczaj zmienia się zgodnie z aktualną ofertą banku.

Lokata nieodnawialna to dokładne przeciwieństwo lokaty odnawialnej. Oznacza to, że po zakończeniu okresu umowy, środki wraz z naliczonymi odsetkami są automatycznie przelewane na wskazany rachunek bankowy. W tym przypadku musisz samodzielnie zadecydować o tym, czy chcesz założyć nową lokatę. Daje to możliwość porównania różnych ofert na bieżąco i wyboru najkorzystniejszej opcji.

Jak wybrać najlepszą lokatę?

Wybór odpowiedniej lokaty może nie być łatwym zadaniem. Podejmując decyzję, warto więc zwrócić uwagę na takie aspekty jak indywidualne potrzeby oraz konkretna sytuacja finansowa. Przede wszystkim określ też swój cel i horyzont czasowy. Zastanów się nad tym, na jak długo możesz zamrozić swoje pieniądze – jeśli nie potrzebujesz środków przez kilka miesięcy lub lat, to możesz wybrać lokatę długoterminową.

Porównaj także oprocentowanie, które jest najważniejszym parametrem każdej lokaty. Zwróć uwagę na wysokość oprocentowania nominalnego, a także jego rodzaj. Oprocentowanie może być bowiem stałe lub zmienne. Pamiętaj także o tym, że zysk z każdej lokaty opodatkowany jest tak zwanym podatkiem Belki, który wynosi 19%. Oznacza to, że realny zysk po opodatkowaniu będzie niższy niż zysk przewidywany na podstawie wysokości oprocentowania.

Artykuł sponsorowany