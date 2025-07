Przelew to forma płatności bezgotówkowej realizowanej między dwoma rachunkami bankowymi. Poznaj różne rodzaje przelewów i dowiedz się, jakie mogą być potencjalne przyczyny ich opóźnień.

Rodzaje krajowych przelewów bankowych

Przelew bankowy to forma płatności polegająca na przekazaniu środków pieniężnych z konta nadawcy na konto odbiorcy. Operacja ta odbywa się na podstawie zlecenia złożonego przez klienta – za pośrednictwem bankowości internetowej, telefonicznej lub bezpośrednio w placówce banku. Istnieje kilka podstawowych rodzajów przelewów, z którymi warto zapoznać się bliżej. Rodzaj przelewu może bowiem mieć istotny wpływ na długość realizacji płatności.

Najpopularniejszym i najczęściej realizowanym przelewem jest przelew standardowy w systemie Elixir. Działa on w dni robocze w trzech sesjach dziennych, a godziny tych sesji można sprawdzić na stronie konkretnego banku. Przelew standardowy zazwyczaj dociera do odbiorcy w ciągu kilku godzin lub najpóźniej następnego dnia roboczego. W większości przypadków nie wymaga on ponoszenia dodatkowych opłat.

Każdy klient banku ma także możliwość wykonania przelewu ekspresowego. Taki przelew oznacza natychmiastowe przesłanie środków między rachunkami bankowymi. Najczęściej spotykany jest system Express Elixir, który realizuje także przelewy w weekend. Warto jednak wiedzieć, że taki przelew nie jest darmowy. Koszt przelewu Express Elixir uzależniony jest od konkretnego banku i może wynosić kilka lub kilkanaście złotych.

Przy większych kwotach transakcji często używany jest przelew Sorbnet. Nazwa Sorbnet to skrót od Systemu Obsługi Rachunków Bankowych w Narodowym Banku Polskim, który umożliwia bezpieczne przelewanie kwot sięgających nawet miliona złotych. Co ważne, taki przelew trafia na rachunek odbiorcy tego samego dnia, a jego koszt waha się w granicach kilkudziesięciu złotych.

Przelewy zagraniczne – co warto wiedzieć?

Przelew zagraniczny to transfer środków pieniężnych z rachunku w jednym kraju na rachunek bankowy w innym kraju. Zazwyczaj wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje przelewów międzynarodowych – SEPA i SWIFT.

SEPA (Single Euro Payment Area) to przelew, który można wykonać do dowolnego kraju Unii Europejskiej, a także do Norwegii, Liechtensteinu, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Islandii. Został on wprowadzony w 2008 roku, aby zminimalizować różnice w sposobie realizacji płatności między krajami jednolitego obszaru płatności w euro. Walutą takiego przelewu jest więc zawsze euro. Przelew SEPA charakteryzuje się szybkim czasem realizacji wynoszącym jeden dzień roboczy i niskimi kosztami, które często są zbliżone do kosztów przelewów krajowych.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) to globalna sieć umożliwiająca transfer środków płatniczych praktycznie na całym świecie i w dowolnie wybranej walucie. Czas realizacji przelewu SWIFT może trwać nawet do kilku dni roboczych, w zależności od krajów i banków pośredniczących. Koszt obsługi takiego przelewu może uwzględniać zarówno opłaty po stronie banku nadawcy, jak i banku odbiorcy.

Najczęstsze przyczyny opóźnień przelewów

W przypadku tradycyjnych przelewów krajowych realizowanych przez system Elixir największe znaczenie mają sesje wychodzące i przychodzące w bankach. Każdy bank ustala własne godziny tych sesji, które często różnią się od siebie. Przelew wykonany tuż po zamknięciu sesji może zostać zaksięgowany dopiero w kolejnym dniu roboczym. Warto także pamiętać o tym, że system Elixir nie działa w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy. Oznacza to, że przelew zlecony w piątek wieczorem zostanie przetworzony dopiero w poniedziałek rano.

Podczas wykonywania przelewu należy zwrócić szczególną uwagę na dane odbiorcy. Najważniejszy jest prawidłowy numer jego rachunku bankowego. Niewłaściwie wprowadzone dane mogą skutkować odrzuceniem przelewu przez system. W takich sytuacjach pieniądze zazwyczaj wracają na konto nadawcy po kilku dniach.

Co ważne, przelewy zagraniczne podlegają zupełnie innym zasadom niż przelewy krajowe. W przypadku przelewów SWIFT przesyłane środki często trafiają po drodze do banków korespondencyjnych. Każdy z tych banków pośredniczących może opóźnić transfer. Należy pamięć także o tym, że różnice w strefach czasowych oraz dni wolne w innych krajach mogą spowodować wydłużony czas oczekiwania na przelew. Opóźnienia przelewów mogą także wystąpić niezależnie od użytkownika. Czasami przyczyną są awarie lub modernizacje systemów bankowych – takie jak prace konserwacyjne, czy też błędy techniczne. Są to sytuacje losowe, które mogą mieć jednak realny wpływ na realizację transakcji.

