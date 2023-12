Posiadanie broni palnej w Polsce jest możliwe tylko wtedy, kiedy uzyskasz stosowne pozwolenie na broń. Aby to osiągnąć, musisz przede wszystkim poprawnie przejść weryfikację swojej osoby przez urząd oraz organy policji, a także zapewnić właściwe warunki domowe do przechowywania posiadanej broni. Jak przygotować się do przechowywania broni w domu? Jakie szafy na broń myśliwską będą dobrym wyborem? Tego dowiesz się z poniższego poradnika.

Broń myśliwska w domu – czy to w ogóle legalne?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Administracji z 2014 roku przechowywanie broni myśliwskiej w nieruchomości jest legalne tylko wtedy, kiedy dana osoba ma pozwolenie i licencje na posiadanie broni. Dodatkowym wymogiem jest inwestycja w bezpieczny sejf lub szafy na broń myśliwską.

Wszystkie sejfy i szafy na broń myśliwską muszą spełniać restrykcje związane z klasą bezpieczeństwa S1. Wynika to z norm bezpieczeństwa PN-EN 14450:2006. Osoby, które w przeszłości posiadały broń myśliwską w domu lub w mieszkaniu miały obowiązek wymiany sejfów na takie z klasą bezpieczeństwa S1.

Szafy na broń myśliwską – jak wybrać odpowiednie do przechowywania swojej broni?

Zanim zdecydujesz się kupić szafę na broń myśliwską do swojego domu lub mieszkania, koniecznie weź pod uwagę kilka parametrów technicznych, które mogą wpłynąć nie tylko na poziom bezpieczeństwa przechowywania broni, ale także na komfort użytkowania schowka.

Jeśli interesują Cię szafy na broń myśliwską najwyższej jakości, koniecznie postaw na modele dostępne w ofercie Hartmann Tresore. Znajdziesz je na stronie pod adresem: https://www.hartmann-tresore.pl/produkty/sejfy-na-bron/sejfy-i-szafy-na-bron-mysliwska/lista.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji o zakupie sejfu lub szafy na broń myśliwską w klasie bezpieczeństwa co najmniej o wartości S1, weź też pod uwagę inne czynniki, takie, jak:

rozmiary szafy na broń,

liczba uchwytów wewnątrz schowka,

głębokość szafy,

rodzaj zamka,

obecność wewnętrznego skarbczyka, np. na amunicję lub wartościowe dodatki, np. optykę.

Na podstawie tych parametrów będziesz w stanie ocenić, jaki rodzaj szafy na broń myśliwską będzie idealny do Twojego domu lub mieszkania. Dla zawodowych strzelców dobrym wyborem są szafy z dodatkowymi przegrodami półkami, które ułatwiają gromadzenie nie tylko broni, ale także licznych akcesoriów strzeleckich.

Zamek do szafy na broń myśliwską – jaki wybrać?

W przypadku szaf na broń myśliwską masz kilka opcji, jeśli chodzi o rodzaj zastosowanych zamków. To przede wszystkim wersje kluczowe i mechaniczne, które są od wielu lat standardem. Taki rodzaj zamknięcia szafy na broń gwarantuje wygodę użytkowania, łatwość obsługi oraz zapewnia stosunkowo wysoki poziom bezpieczeństwa.

Alternatywne opcje to zamki elektroniczne i biometryczne. Wybór odpowiedniego zamka do szafy na broń myśliwską to podstawa, jeśli chcesz mieć gwarancję bezpieczeństwa i praktyczności schowka.

Pamiętaj o tym, aby wybrany zamek był zgodny z certyfikatem VdS. Tylko wtedy możesz spać spokojnie bez zmartwień, że ktokolwiek może dostać się do broni myśliwskiej przechowywanej w Twoim domu.

Ile kosztuje szafa na broń myśliwską? Czy cena ma znaczenie?

Profesjonalna szafa na broń myśliwską o klasie bezpieczeństwa S1 lub S2 to wydatek na poziomie od kilku tysięcy złotych w górę. Niemniej jednak cena nie powinna być jedynym wyznacznikiem determinującym opłacalność zakupu danej skrytki. Zawsze zwracaj uwagę na: jakość i materiał wykonania, klasę zastosowanych zamków, grubość ścian i drzwiczek oraz poziom ognioodporności. Na podstawie tych parametrów wybierzesz najlepszą szafę na broń myśliwską i przytwierdzisz ją do podłoża w swoim domu, biurze lub w jakimkolwiek innym miejscu. Jeśli szukasz sprawdzonych rozwiązań, postaw na szafy na broń myśliwską od Hartmann Tresore.

