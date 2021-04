Tak naprawdę kredyt gotówkowy możesz wziąć bez względu na to, jak wydasz pożyczone pieniądze. Chcemy Ci dziś jednak opisać, jakie masz możliwości, gdy ten kredyt będziesz chciał wziąć na inwestycje, na przykład zakup nowego auta lub mieszkania. Sprawdź ranking kredytów pożyczkowych w tym artykule!

Kredyt gotówkowy – co to jest? Ranking kredytów – na kogo warto postawić? Jakie banki mają najgorsze oferty?

Chcemy tutaj zaznaczyć, że ranking banków ustalany jest na podstawie okresu spłat, a także kwoty, jaką pożyczysz. Może się to więc różnić w zależności od tych czynników. To jednak nie wszystko, bo aktualna sytuacja na rynku, czy Twoja zdolność kredytowa także mają sporo do powiedzenia, jeśli chodzi o finalną kwotę do spłaty, czy jednorazową ratę. Dziś jednak przedstawimy Ci możliwości, jakie czekają na Ciebie, kiedy będziesz chciał pożyczyć 50 tysięcy złotych na okres czterech lat. Ranking wzięliśmy ze strony: https://www.totalmoney.pl/kredyty_gotowkowe.

Kredyt gotówkowy – co to jest?

Zaczniemy oczywiście od opisania nieco formy kredytu, jaką jest kredyt gotówkowy. W skrócie jest to rodzaj kredytu konsumenckiego, z którego może skorzystać praktycznie każdy, oczywiście finalnie i tak brana jest pod uwagę zdolność kredytowa danej osoby. Co ciekawe, kredyt gotówkowy można przeznaczyć na dowolny cel, co więcej nie ma konieczności deklarowania celu w banku. Nie musisz więc mówić, na co konkretna gotówka jest Ci potrzebna. To z pewnością bardzo szybkie i bardzo proste rozwiązanie, jeśli potrzebujesz sporej ilości gotówki na dłuższy okres czasu. Kredyt gotówkowy od chwilówki różni się przede wszystkim tym, że masz szansę pożyczyć nieco więcej, na dłuższy okres czasu. Należy tutaj także wziąć pod uwagę fakt, że warunki spłat kredytu, wysokość rat, a także kosztów kredytowych jest dużo niższa, niż w przypadku chwilówek. Oczywiście proporcjonalna do pożyczonej kwoty pieniędzy.

Ranking kredytów – na kogo warto postawić?

Na wstępie chcemy zaznaczyć, że wzięliśmy pod uwagę oferty najpopularniejszych banków. Kwota kredytu wyniosła u nas 50 tysięcy złotych, a okres spłat 4 lata, o czym już wspominaliśmy. I tak na trzecim miejscu uplasował się Bank Pekao, w rankingu wybrało go kilka tysięcy osób, ale nie to jest najważniejsze. Liczy się przede wszystkim kwota do spłaty, która wyniosła 59 700 złotych z kilkoma groszami. Jak to przełożyło się na miesięczną ratę? Ta wyniosła z kolei 1244 złote.

Na miejscu drugim uplasował się Alior Bank, którego wybrałoby kilkadziesiąt tysięcy osób. Bardzo popularna instytucja w ostatnim czasie oferuje 50 tysięcy złotych w zamian za 48 rat po 1237 złotych, a więc tylko kilka złotych mniej od banku na miejscu trzecim. Całkowita kwota do spłaty wyniosła w tym przypadku 59 413 złotych, a więc już kilkaset złotych mniej.

Pierwsze miejsce w rankingu przyznano PKO BP, który zyskał je zasłużenie. Kwota do spłaty wyniosła tutaj bowiem „jedynie” 57 693 złote, a więc sporo mniej. Rata kredytu także zmalała, co wydaje się być oczywistym. Jednorazowa spłata wynosić będzie 1201 złotych, będzie ich oczywiście 48.

Jakie banki mają najgorsze oferty?

Jak zawsze oferty są lepsze i gorsze. O tych pierwszych już nieco napisaliśmy. Jak przedstawiają się te niekorzystne dla kredytobiorcy? Na ostatnim miejscu w rankingu uplasował się Bank Millennium, gdzie kwota do spłaty wyniosła ponad 65 tysięcy złotych, a jednorazowa rata 1350 złotych. Bank ING także nie ma ciekawej propozycji dla swoich klientów, bo kwota do spłaty przy pożyczonych 50 tysiącach wynosi 64,5 tysiąca.

