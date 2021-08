I choć obecnie osoby zamierzające kupić samochód mają do dyspozycji wiele różnych i nowoczesnych sposobów jego sfinansowania, to jednak tradycyjny kredyt samochodowy wydaje się wciąż atrakcyjny. Zobacz, jak można dzisiaj sfinansować zakup auta i dlaczego kredyt ma więcej zalet niż wad?

Leasing, wynajem, kredyt…

Obecnie tylko niewielka część, zarówno nowych, jak i używanych aut, kupowanych jest za gotówkę. I wcale nie wynika to z faktu, że ludzie nie posiadają środków. To raczej efekt racjonalnego rachunku ekonomicznego, większości osobom bardziej opłaca się skorzystać z jednej z dostępnych na rynku form sfinansowania auta, niż wyłożyć gotówkę. Popularność nowoczesnych form finansowania aut, takich jak leasing, wynajem czy kredyt samochodowy wynika z ich zalet i korzyści dających użytkownikowi. Zresztą każdy, kto choć trochę się orientuje w przepisach podatkowych i zasadach leasingu czy wynajmu długoterminowego, zapewne doradzi nam, że lepiej samochód wziąć w przysłowiowy leasing, a gotówkę zainwestować czy to w rozwój firmy, czy to własne zdrowie.

Leasing samochodowy

To jedna z najpopularniejszych form sfinansowania auta, nie tylko dla klientów instytucjonalnych, ale także prywatnych. Mówiąc najprościej, leasing to umowa cywilnoprawna, w której leasingodawca przekazuje leasingobiorcy prawo do korzystania z określonej rzeczy (w tym przypadku samochodu) przez określony czas za określoną cenę. Koszty leasingu, a co za tym i idzie wysokość rat miesięcznych, jest zależna od wielu czynników, głównie od rodzaju leasingu. Najpopularniejsze to:

Leasing operacyjny – rodzaj dzierżawy, lub długoterminowego wynajmu, w którym leasingobiorca na możliwość wykupienia auta po skończeniu umowy (kwota odkupu jest ustalona na początku i zależy od warunków podpisanej umowy).

Leasing finansowy – w odróżnieniu od leasingu operacyjnego, prawo własności po zakończeniu umowy przechodzi na leasingobiorcę. Użytkownik spłaca w ratach całą wartość pojazdu. Automatycznie raty leasingowe są wyższe niż w przypadku leasingu operacyjnego.

Leasing konsumencki – leasing przeznaczony dla osób fizycznych, i choć gwarantuje wiele korzyści, to wciąż niedoceniany przez klientów.

Zasadnicza różnica między leasingiem a na przykład kredytem dotyczy własności samochodu. W leasingu w czasie trwania umowy jego właścicielem jest bank lub firma leasingowa, w przypadku kredytu, właścicielem jest tylko kupujący. Jednak to tylko formalna różnica, w przypadku przedsiębiorców ważniejsze argumenty przemawiające za leasingiem dotyczą korzyści finansowych. Oprocentowanie leasingu jest korzystniejsze niż kredytu, a koszty leasingu można wliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Ponadto to na leasingodawcy spoczywa obowiązek załatwienia wszystkich formalności związanych z zakupem i rejestracją auta.

Wynajem długoterminowy

To forma, która w ostatnim czasie zyskuje na popularności. Wynajem długoterminowy, choć jest bardzo zbliżony do leasingu, to oferuje wiele innych korzyści, na przykład pełną obsługę serwisową podczas trwania umowy. To opcja przeznaczona głównie dla firm, aczkolwiek coraz chętniej po ten sposób finansowania auta sięgają także klienci indywidualni. Dealerzy samochodowi coraz częściej oferują wynajem auta na określony czas z atrakcyjną ratą, która obejmuje utratę wartości auta wyliczoną przez salon. Po zakończeniu umowy, klient może zwrócić samochód lub go zakupić za ustaloną kwotę. Może to być gotówka lub kredyt. To bardzo wygodna forma, użytkownik nie musi się martwić o serwis czy ubezpieczenie, te koszty wliczone są w ratę wynajmu. Wystarczy tankować i jeździć. Podobnie, jak przy leasingu, właścicielem cały czas pozostaje dealer.

Kredyt samochodowy – dlaczego warto?

Argumentem nie do przecenienia za kredytem samochodowym jest fakt, że od razu po podpisaniu umowy stajemy się właścicielem auta. To pozwala nam go choćby modyfikować, zarówno mechanicznie, jak i stylistycznie. Ponadto kredyt samochodowy można łatwo uzyskać, bez większych formalności. Jeśli zaś chodzi o koszty, to oprocentowanie kredytów samochodowych z reguły jest nieco niższe niż konsumpcyjnych, co czynie je bardziej opłacalnymi. Na dodatek klient ma możliwość ustalenia wysokości rat i czasu spłaty. Poza chęciami, jedynym warunkiem, jaki musi spełnić osoba, aby wyjechać z komisu czy salonu autem, to zdolność kredytowa. Zabezpieczeniem kredytu samochodowego jest kredytowany pojazd. Oczywiście, tak jak wszystko na świecie, tak i kredyt samochodowy nie jest pozbawiony wad. Najczęściej banki na okres kredytu wymagają pełnego ubezpieczenia auta (OC/AC). Dla kierowców, którzy nie zdążyli wypracować jeszcze zniżek, może to być mały problem, jednak nie na tyle duży, aby rezygnować z marzeń.

Kredyt samochodowy – jaki wybrać?

Przy wyborze kredytu samochodowego nie można kierować się tylko jego oprocentowaniem. Należy zwrócić uwagę na inne, nie mniej, a może bardziej istotne parametry. Najważniejszy to całkowity koszt kredytu. Warto także sprawdzić, jakiego zabezpieczenia bank wymaga. Trzeba także pamiętać, że rynkiem kredytów samochodowych rządzi wiele czynników. Oprocentowanie kredytów zmienia się bardzo szybko, to wszystko sprawia, że najlepiej porównać kredyty samochodowe w jednej chwili mając dostęp do wszystkich parametrów. Taką możliwość oferuje choćby porównywarka kredytów Sortter. W kilka minut można porównać warunki różnych kredytów samochodowych. Znajdziemy tam także najistotniejsze informacje związane z zakupem auta na kredyt. Ponadto przyszły użytkownik może sprawdzić orientacyjne koszty ubezpieczenia.

Podsumowanie

Choć ostatnio leasing podbija rynek sprzedaży samochodów, to nie można zapomnieć o tak powszechnej formie finansowania auta, jaką jest kredyt samochodowy. To wciąż atrakcyjny i korzystny sposób na zakup samochodu, dostępny praktycznie dla każdego, kto ma jakieś regularne dochody.

