Laptop do nauki powinien być twoim sprzymierzeńcem: działać płynnie, nie rozpraszać i pozwalać skupić się na tym, co naprawdę ważne. Nie ma znaczenia, czy jesteś uczniem, studentem, czy uczestniczysz w kursach on-line. Dobrze dobrany sprzęt potrafi ułatwić codzienną naukę, organizację zadań i pracę nad projektami. Tylko jak wybrać laptop, który faktycznie się sprawdzi?

Dopasuj laptopa do wieku i sposobu nauki

Zanim zagłębisz się w specyfikacje, zastanów się, do czego laptop będzie Ci potrzebny. Uczeń szkoły podstawowej ma w końcu zupełnie inne potrzeby niż student informatyki. Dla młodszych uczniów ważna będzie prostota obsługi, niska waga i odporność na uszkodzenia.

Z kolei licealista i student będzie potrzebować większej wydajności, większego ekranu i lepszej klawiatury. Jeśli laptop w głównej mierze ma służyć do przeglądania sieci, pracy w Wordzie, korzystania z Teamsów czy e-podręczników, warto pochylić się nad serią Acer Aspier: https://www.neonet.pl/komputery/laptopy/f/20806-seria:acer-aspire-3.html.

Jeśli jednak chcesz tworzyć grafiki, edytować filmy czy uczyć się programowania, to lepiej sprawdzi się tu mocniejszy zestaw. Wówczas poradzi on sobie z wymagającymi aplikacjami.

Procesor. Serce każdego laptopa

Procesor to bezsprzecznie podstawa wydajności. Obecnie najczęściej spotkasz układy od Intel Core lub marki AMD Ryzen. Do nauki i codziennej prostej pracy wystarczą układy z serii Intel Core i5 lub Ryzen 5. Są energooszczędne i zapewniają płynną pracę.

Dla uczniów, którzy zajmują się projektowaniem graficznym czy programowaniem, warto wybrać model z Intel Core i7 lub AMD Ryzen 7. Pamiętaj, że mocniejszy procesor to nie tylko większa wydajność, ale też dłuższa żywotność laptopa. Systemy edukacyjne i aplikacje co roku są coraz bardziej wymagające, a mocniejsza jednostka będzie aktualna jeszcze przez wiele lat.

Pamięć RAM. Praca bez spowolnień

Podczas nauki z pewnością często masz otwarte przeglądarki, arkusze, dokumenty czy wideokonferencje. To wszystko wymaga konkretnej pamięci operacyjnej. Wygodne minimum to 16 GB RAM. Dzięki temu możesz pracować w kilku aplikacjach jednocześnie. Do bardziej wymagających programów, jak np. AutoCAD, Photoshop czy środowisko IDE, lepiej będzie zainwestować w 32 GB RAM.

Dysk SSD, czyli szybki start i mało czekania

Chyba nikt z nas nie lubi, gdy laptop długo się uruchamia albo wiesza przy zapisie plików. Dlatego wybieraj wyłącznie modele z dyskiem SSD i to najlepiej w technologii NVMe. Dzięki temu system wstaje w kilka sekund, a pliki zapisują się błyskawicznie.

Dla większości uczniów wystarczy, że pojemność dysku wyniesie 512 GB. Jeśli jednak przechowujesz dużo notatek, filmów czy projektów, to 1 TB będzie rozsądniejszym wyborem. Pamiętaj też o regularnym backupie. Ważne pliki zapisuj w chmurze, np. Google Drive czy Dropbox.

Nauka bez zmęczonych oczu, czyli dlaczego ekran ma znaczenie

W nauce spędzisz przed ekranem wiele godzin. Dlatego komfort wzorku ma ogromne znaczenie. Najlepszym wyborem jest matowa matryca IPS o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080). Taki ekran daje wyraźny obraz i nie odbija światła. Znacząco ułatwi Ci to pracę w jasnym pomieszczeniu.

Dla studentów kierunków artystycznych, gdzie ważna jest kolorystyka, warto poszukać matrycy z pokryciem 100% sRGB lub wyższym. Jeśli z kolei często zdarza Ci się uczyć poza domem, postaw na ekran 14-celowy. Jest mniejszy, ale wygodniejszy w transporcie.

