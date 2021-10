Ubezpieczenie OC nie stanowi już tak dużego obciążenia domowych finansów jak jeszcze kilka lat temu. Nie oznacza to jednak, że nie trzeba weryfikować ofert w celu wyboru najkorzystniejszego rozwiązania. Sprawdź, dlaczego opłaca się wykupić najtańsze OC i dowiedz się, gdzie je znaleźć.

Statystyki pokazują, że średnia cena obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego w pierwszym kwartale 2021 roku była o 10,2% niższa w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku. Obecnie kierowcy płacą średnio 615 zł, a więc nawet kilkaset złotych mniej w porównaniu ze składką w momencie największych podwyżek polisy.

Najtańsze OC – czy faktycznie nie warto przepłacać za ubezpieczenie?

Wszelkie kwestie związane z polisą OC reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zgodnie z zapisami tam zawartymi, zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz sumy gwarancyjne nie zależą od wysokości składki pobieranej przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Oznacza to, że koszt polisy nie ma znaczenia… Skoro tak, za OC nie ma sensu przepłacać.

Tymczasem, jak pokazują przykładowe kalkulacje, różnica między najwyższą a najniższą ceną wynosi nawet 50%. Jeśli więc – jako ubezpieczający – zdecydujesz się na przypadkową ofertę – możesz sporo stracić.

Gdzie kupić OC samochodu?

Jeśli zależy ci przede wszystkim na najtańszym OC, powinieneś porównać dostępne oferty. Wcale jednak nie musisz robić tego samodzielnie, chodząc do ubezpieczyciela do ubezpieczyciela. Wszystkie informacje możesz zebrać bez wychodzenia z domu, poświęcając na to zaledwie kilkanaście minut.

OC samochodu z łatwością sprawdzisz za pomocą internetowego serwisu ubezpieczeniowego. Znajdziesz tam kalkulator, dzięki któremu szybko i wygodnie uzyskasz interesujące cię dane. Co musisz zrobić? Wystarczy tylko:

wypełnisz formularz podany na stronie

zaakceptować niezbędne zgody

czekać na informację zwrotną.

W odpowiedzi otrzymasz kalkulacje przygotowane przez kilka towarzystw ubezpieczeniowych. Do ciebie należeć będzie wyłącznie przeanalizowanie dostępnych ofert i wybór najkorzystniejszej dla ciebie.

Z czego wynikają różnice w kalkulacjach od ubezpieczycieli?

Zastanawiasz się, dlaczego OC samochodu u jednego ubezpieczyciela jest tańsze o kilkaset złotych – mimo identycznych parametrów? Wszystko ma związek z ryzykiem ubezpieczeniowym, w oparciu o które szacowana jest składka. To z kolei jest kwestią indywidualną, ponieważ każdy ubezpieczyciel może nieco inaczej definiować ryzyko – w swoim rozumieniu.

Warto jednak podkreślić, że składka na OC zwykle wyliczana jest na podstawie:

wieku kierowcy

doświadczenia w prowadzeniu pojazdów

miejsca zamieszkania

pojemności silnika

rocznika auta

marki i modelu pojazdu.

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe uwzględniają ponadto stan cywilny, zawód, a nawet liczbę posiadanych dzieci.

Przykład 1. Składka OC dla mieszkańca Warszawy wynosi średnio 758 zł i jest o 175 zł wyższa w porównaniu ze składką wyliczaną dla osoby zamieszkującej Rzeszów.

Przykład 2. Składka OC dla osoby żonatej (zamężnej) wynosi średnio 536 zł i jest aż o 344 zł niższa w porównaniu z ceną ubezpieczenia dla singla.

Przykład 3. Składka OC wyliczona dla studenta / ucznia wynosi aż 1733 zł i jest ponad trzykrotnie wyższa w porównaniu ze składką opłacaną przez emeryta czy rencistę.

Przykład 4. Składka OC wyliczana dla właściciela auta marki Toyota wynosi 550 zł i jest 206 zł niższa w porównaniu z ubezpieczeniem dla właściciela samochodu marki BMW.

Zanim kupisz OC, porównaj oferty

Jeżeli zdecydujesz się na przypadkową ofertę, masz 50% szans, że dotrzesz do najtańszego OC. Aby jednak nie ryzykować wyższej składki, porównaj dostępne oferty. Dzięki temu albo znajdziesz polisę na korzystniejszych warunkach finansowych, albo utwierdzisz się w przekonaniu, że twój dotychczasowy ubezpieczyciel ma dla ciebie OC w najlepszej cenie.

