Ponad 61% Polaków deklaruje, że kupuje prezenty z wyprzedzeniem, a blisko połowa osób w wieku powyżej 45 lat przyznaje, że odkłada to na ostatnią chwilę, wynika z badania przeprowadzonego przez Danae na zlecenie Allegro.

Według badania ponad 61% przyznaje, że zdecydowanie wybiera praktyczne prezenty, a 16% ankietowanych sprawdza cenę prezentu, który otrzymali, podano także.

„Przygotowania do świąt to przede wszystkim szukanie ozdób, akcesoriów do pakowania i oczywiście prezentów. Pragmatyczne podejście i zaplanowanie z góry określonego budżetu to strategia, którą stosuje ponad połowa Polaków (52%), pozostali zaś są w stanie wybrać drogi prezent, jeśli mają pewność, że jest to wyjątkowa i jedyna w swoim rodzaju rzecz, która na pewno spodoba się obdarowanej osobie. Co ciekawe, ponad 61% przyznaje, że zdecydowanie wybiera praktyczne prezenty, a zaledwie 16% ankietowanych sprawdza cenę prezentu, który otrzymali. Jak pokazują dane, Boże Narodzenie znajduje się w czołówce najważniejszych świąt w roku. Jest to również czas, w którym wybieramy droższe prezenty. Z badania wynika również, że to mężczyźni wydają na prezenty znacznie więcej niż panie” – czytamy w komunikacie.

Badanie Danae „Trendy zakupowe 2024” przeprowadzone zostało w czerwcu 2024 metodą wywiadów CAWI na reprezentatywnej grupie 500 osób (n=500) robiących zakupy w internecie.

Źródło: ISBnews