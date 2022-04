11 bit studios będzie wydawcą gry „South of the Circle”, której producentem jest brytyjskie studio State of Play, podała spółka.

„’South of the Circle’ to jeden z tych tytułów, w których zakochaliśmy się od pierwszego wejrzenia. Narracyjna warstwa gry i jej artystyczna subtelność z miejsca nas urzekły. 'South of the Circle’ skupia się przede wszystkim na opowiadaniu historii inspirowanej światowej klasy kinem, co odróżnia ją od naszych pozostałych tytułów. Niemniej jestem przekonany, że gdy tylko gracze doświadczą tej wciągającej od pierwszych chwil i wyładowanej emocjami historii, to zrozumieją, dlaczego chcieliśmy mieć ten tytuł pod swoimi skrzydłami. Cieszymy się też, że możemy rozpocząć współpracę ze State of Play, bo studio to od dawna znajdowało się w kręgu naszych zainteresowań” – powiedział external development director w 11 bit studios Marek Ziemak, cytowany w komunikacie.

„South of the Circle” to osadzona w realiach zimnej wojny produkcja charakteryzująca się wyjątkową fabułą, rozbudowaną warstwą narracyjną i minimalistyczną estetyką, podano także.

Gra będzie wkrótce dostępny w kilkunastu wersjach językowych dla posiadaczy komputerów PC oraz konsol Nintendo Switch, Xbox Series S|X, Xbox One, PlayStation 5 i PlayStation 4, zapowiedziała również spółka.

11 bit Studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w 2015 r.

Źródło: ISBnews