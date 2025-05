11 bit studios odnotował 6,37 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2025 r. wobec 1,61 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

„Istotny wpływ na to [6,37 mln zł straty] miała kilkukrotnie większa niż rok wcześniej amortyzacja oraz niegotówkowe, w dużej mierze, różnice kursowe w wysokości aż 4,25 mln zł. Wynikały z przeszacowania wartości posiadanych przez spółkę aktywów pieniężnych, które denominowane są w walutach obcych, głównie USD” – powiedział prezes Przemysław Marszał, cytowany w komunikacie czytamy poświęconym wynikom.

Na koniec marca na kontach spółki znajdowało się blisko 69,5 mln zł środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, czyli o 6,18% więcej niż na koniec 2024 r., podkreślono w informacji.

Strata operacyjna wyniosła 2,37 mln zł wobec 1,03 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 2,21 mln zł wobec straty 0,12 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 17,5 mln zł wobec 15,33 mln zł rok wcześniej.

„W obszarze gier własnych 11 bit studios w I kwartale 2025 roku skupiało się na rozwoju 'Frostpunka 2′, czego efektem był m.in. wydany 8 maja tzw. Patch 1.3, który adresował część uwag zgłaszanych do gry przez fanów co powinno przełożyć się pozytywnie na sprzedaż gry w dłuższym terminie” – czytamy w komunikacie.

Zespół deweloperski kontynuował też prace nad stworzeniem wersji konsolowej „Frostpunka 2” i płatnych dodatków do gry, który będą debiutowały w kolejnych kwartałach, i które również mają za zadanie wydłużenie monetyzacji gry, wskazał prezes.

„Po drugie, w I kwartale 2025 roku spółka finalizowała prace nad grą 'The Alters’, której debiut zaplanowany jest na 13 czerwca tego roku. Tytuł będzie równocześnie oferowany w wersji na komputery PC oraz konsole Xbox X/S oraz PS5. Będzie też dostępny, już w dniu premiery w usłudze Game Pass prowadzonej przez Microsoft Corporation” – czytamy dalej.

Spółka – jak zapewnia Marszał – dokłada wszelkich starań, żeby „The Alters” prezentował jak najwyższą jakość techniczną, balansową „oraz oczywiście dostarczał fanom dużo emocji i przyjemności podczas rozgrywki”, dodano.

„Ostatnie miesiące poświęcone zostały na wprowadzenie szeregu poprawek i usprawnień do gry, które eliminują wszelkie niedociągnięcia zgłaszane przez testerów zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Można powiedzieć, że 'The Alters’ będzie najlepiej przetestowaną grą w historii 11 bit studios” – zadeklarował prezes.

Równolegle spółka intensyfikowała kampanię marketingową „The Alters”, żeby dodatkowo zwiększyć zainteresowanie tytułem.

„’The Alters’ zajmuje obecnie 35. miejsce na wishliście Steam co jest drugim najlepszym w historii spółki wynikiem. Ważnym punktem kampanii promocyjnej były, zakończone 15 maja dwudniowe pokazy 'The Alters’. Na zaproszenie 11 bit studios do Warszawy przyjechało kilkudziesięciu gości z całego świata, w tym przedstawiciele najważniejszych, globalnych mediów growych i topowi influencerzy. Uczestnicy eventu testowali, oprócz 'The Alters’, hiszpańskiego 'Moonlightera 2′ (pozycja z wydawnictwa), którego premiera planowana jest latem bieżącego roku. Również w tym roku do sprzedaży trafi 'Death Howl’, którego producentem jest duńskie studio The Outer Zone” – napisano też w materiale.

11 bit studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w 2015 r. Ma na koncie takie tytuły, jak: „Anomaly”, „This War of Mine” i „Frostpunk” 11 bit studios prowadzi też program wydawniczy 11 bit publishing, w ramach którego, wydała m.in. gry „Moonlighter” i „Children of Morta”.

Źródło: ISBnews