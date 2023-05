11 bit studios odnotowało 2,47 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2023 r. wobec 3,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 1,88 mln zł wobec 3,75 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 14,76 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 17,75 mln zł rok wcześniej.

„W pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku 11 bit studios S.A. wypracowało ponad 14,76 mln zł przychodów ze sprzedaży. Wynik EBITDA sięgnął 3 mln zł, zysk operacyjny wyniósł 1,88 mln zł, a zysk netto przeszło 2,46 mln zł. Wymienione pozycje, aczkolwiek nieco gorsze niż w przed rokiem, było równocześnie istotnie lepsze niż zakładaliśmy wewnętrznie w budżecie na ten okres” – czytamy w liście zarządu dołączonym do raportu.

Przypomniano, że I kwartale 2022 roku istotny wpływ na wyniki spółki miała „doskonała” sprzedaż „This War of Mine” na przełomie lutego i marca gdy, w reakcji na napaść Rosji na Ukrainę, zarząd 11 bit studios zdecydował, iż całość przychodów ze sprzedaży tego tytułu w tym okresie zostanie przekazana na rzecz Ukraińskiego Czerwonego Krzyża. Z kolei w I kwartale 2023 roku w wynikach zostały rozpoznane pierwsze przychody ze sprzedaży planszowej wersji „Frostpunka” (była to siedmiocyfrowa kwota). Zauważalny wpływ na zysk spółki w tym okresie miało też przeszacowanie wartości posiadanych przezeń akcji Starward Industries. 11 bit studios kontroluje blisko 6% kapitału krakowskiej spółki, która jest producentem m.in. gry „The Invincible”.

„Solidne, bieżące wyniki finansowe i posiadana poduszka gotówkowa pozwalają 11 bit studios S.A. na pełną koncentrację na produkcji gier własnych i z wydawnictwa, których premiery planowane są w kolejnych kwartałach i najbliższych latach. Spółka systematycznie zwiększa nakłady na ten cel, które w I kwartale 2023 roku wyniosły prawie 12,14 mln zł i były o blisko 28,2% większe niż rok wcześniej. Należy zakładać, że w kolejnych okresach nakłady na ten cel, podobnie zresztą jak i nakłady na promocję gier w miarę zbliżania się do ich premier, będą rosły” – czytamy dalej.

W 2023 roku 11 bit studios planuje wydanie dwóch gier, czyli „The Invincible” oraz „The Thaumaturge”, którego producentem jest spółka stowarzyszona Fool’s Theory, podkreślono także.

11 bit studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w 2015 r. Ma na koncie takie tytuły, jak: „Anomaly”, „This War of Mine” i „Frostpunk” 11 bit studios prowadzi też program wydawniczy 11 bit publishing, w ramach którego, wydała m.in. gry „Moonlighter” i „Children of Morta”.

Źródło: ISBnews