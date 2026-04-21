11 bit studios odnotowało 6,94 mln zł jednostkowego zysku netto w 2025 roku wobec 6,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 21,89 mln zł wobec 2,84 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 72,12 mln zł wobec 16,98 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 141,03 mln zł w 2025 roku wobec 140,55 mln zł rok wcześniej.

„Rok 2025 potwierdził, że nasz model biznesowy jest zrównoważony i oparty na kilku komplementarnych filarach, rozwoju nowych IP, monetyzacji istniejących marek oraz działalności wydawniczej. The Alters pokazało, że potrafimy budować nowe, globalne marki, a Frostpunk konsekwentnie rozwijamy jako długoterminową franczyzę” – powiedział prezes Przemysław Marszał, cytowany w komunikacie.

W 2025 roku spółka wygenerowała 62,5 mln zł dodatnich przepływów pieniężnych, co przełożyło się na wzrost dostępnych środków. Na koniec roku poziom gotówki i jej ekwiwalentów wyniósł blisko 95 mln zł. Pozycja płynnościowa umożliwia finansowanie kolejnych projektów deweloperskich i wydawniczych ze środków własnych, zaznaczono.

Rok 2026 będzie dla 11 bit studios rokiem transformacji i intensywnych inwestycji w nową falę projektów. W najbliższych kwartałach gracze mogą oczekiwać wydania m.in. pełnej wersji gry Moonlighter 2, kolejnych płatnych dodatków DLC do Frostpunk 2 (w tym czerwcowego Breach of Trust) oraz DLC do The Alters (przełom II i III kwartału).Kontynuowane będą także zaawansowane prace produkcyjne nad wyczekiwanym tytułem Frostpunk 1886, którego debiut zaplanowano na przełom lat 2027/2028, przy czym większość sił deweloperskich skupionych będzie na dynamicznym rozwoju całej gamy kluczowych projektów, w tym P12, P13, P14 oraz P15, podano także w materiale.

„Naszym celem jest budowa zdywersyfikowanego portfolio. Z jednej strony inwestujemy w zupełnie nowe światy, otwierając kolejne rozdziały w historii studia poprzez autorskie projekty P14 i P12. Rozbudowujemy też uniwersum kultowego Frostpunka o nowy gatunek poprzez realizację P13. Wiemy też, jak ogromną wartością są nasze dotychczasowe marki. Projekty takie jak Frostpunk 1886 czy nowo zapowiedziane P15, będące reimaginacją This War of Mine to nie są zwykłe remastery. To w pełni nowoczesne, świeże spojrzenie na gry, które zdefiniowały 11 bit studios, projektowane od podstaw z myślą o wieloletnim cyklu życia i długoterminowym zaangażowaniu społeczności” – zaznaczył prezes.

11 bit studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w 2015 r. Ma na koncie takie tytuły, jak: „Anomaly”, „This War of Mine” i „Frostpunk” 11 bit studios prowadzi też program wydawniczy 11 bit publishing, w ramach którego, wydała m.in. gry „Moonlighter” i „Children of Morta”.

