11 bit studios wypracowało 15,08 mln zł zysku netto w I poł 2022 r wobec 13,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka powołując się na wstępne szacunkowe dane.

Przychody ze sprzedaży wyniosły 45,77 mln zł w I poł. 2022 r. wobec 35,78 mln zł rok wcześniej, podano..

Zysk EBITDA wyniósł 16,49 mln zł w I poł 2022 r, wobec 19,76 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 13,42 mln zł wobec 14,49 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku, a zysk netto wyniósł 15,08 mln zł w I poł. 2022 r., wobec 13,31 mln zł.

Raport półroczny 11 bit studios za I półrocze 2022 roku zostanie opublikowany 30 września 2022 roku.

11 bit studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w 2015 r. Ma na koncie takie tytuły, jak: „Anomaly”, „This War of Mine” i „Frostpunk” 11 bit studios prowadzi też program wydawniczy 11 bit publishing, w ramach którego, wydała m.in. gry „Moonlighter” i „Children of Morta”.

Źródło: ISBnews