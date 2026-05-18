11 bit studios ogłosi szczegóły jednego z projektów podczas Summer Game Fest, poinformował ISBtech Marketing & Communications Director Łukasz Kukawski.

„W czerwcu 11 bit studios pojawi się podczas jednego z wydarzeń Summer Game Fest z projektem, na którego szczegóły wielu graczy czeka od dawna” – powiedział ISBtech Kukawski.

Dodał, że na ten moment studio nie może zdradzić żadnych szczegółów.

„Mogę jedynie powiedzieć, że warto zarezerwować sobie czas i uważnie śledzić nasze kanały. Wkrótce będzie o czym rozmawiać” – zaznaczył dyrektor.

Summer Game Fest odbędzie się w dniach od 5 do 8 czerwca 2026.

11 bit studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w 2015 r. Ma na koncie takie tytuły, jak: „Anomaly”, „This War of Mine” i „Frostpunk” 11 bit studios prowadzi też program wydawniczy 11 bit publishing, w ramach którego, wydała m.in. gry „Moonlighter” i „Children of Morta”.

