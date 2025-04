Ostateczna wartość odpisu dokonanego przez 11 bit studios z tytułu zamknięcia produkcji gry o kodowym tytule „Projekt 8” to 49 057 019 zł, podała spółka. Kwota zostanie ujęta w pozycji koszty zaniechanych inwestycji w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za 2024 rok.

„W związku z przeprowadzonymi testami na utratę wartości aktywów według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku, o odpisach aktualizacyjnych, które zostaną ujęte w Sprawozdaniu z całkowitych dochodów za 2024 rok w pozycji Utrata wartości aktywów niematerialnych i prawnych, na aktywa związane z następującymi tytułami gier:

a) 'The Thaumaturge’ – odpis na kwotę 10 902 836 zł;

b) 'Creatures of Ava – odpis na kwotę 7 439 040 zł” czytamy w komunikacie.

Spółka podała również, że w toku prac nad sprawozdaniem finansowym za 2024 r. dokonała korekty prognozy wykonania programu motywacyjnego na lata 2021-2025.

„Skutkowało to wyksięgowaniem części rezerwy w kwocie 6 929 999 zł utworzonej we wcześniejszych okresach na koszt programu (pozycja Wynagrodzenia w Sprawozdaniu z całkowitych dochodów). Na dzień 31 grudnia 2024 roku łączna wartość utworzonych rezerw na program motywacyjny to 439 511 zł wobec 4 485 160 zł na 31 grudnia 2023 roku” – czytamy dalej.

W połowie grudnia 2024 r. 11 bit studios podało, że zdecydowało o zamknięciu projektu produkcji gry o kodowej nazwie „Projekt 8” ze względu na brak perspektyw osiągnięcia satysfakcjonującej przez spółkę stopy zwrotu na projekcie. Jak wówczas poinformowano, wartość bilansowa projektu, według stanu na 30 września br. wynosiła 48 432 077,9 zł. Zamknięcie „Projektu 8” wiązało się będzie z koniecznością utworzenia odpisu na niezakończone prace rozwojowe w kwocie zbliżonej do wartości bilansowej, co obciąży wyniki za 2024 r., wskazano również.

11 bit studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w 2015 r. Ma na koncie takie tytuły, jak: „Anomaly”, „This War of Mine” i „Frostpunk” 11 bit studios prowadzi też program wydawniczy 11 bit publishing, w ramach którego, wydała m.in. gry „Moonlighter” i „Children of Morta”.

Źródło: ISBnews