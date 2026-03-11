11 bit studios planuje playtesty dodatku (DLC) do gry „The Alters” pod koniec marca, podała spólka.

„Szukamy graczy zainteresowanych udziałem w płatnych playtestach DLC 'The Alters’, które odbędą się w dniach 27-29 marca w Warszawie” – czytamy na proflu spółki na LinkedIn.

Również na LInkedIn studio podało, że został opublikowany Update trailer gry z segmentu wydawniczego spółki „Moonlighter2: The Endless Vault! The Greed & Glory”. Ponadto „Moonlighter 2: The Endless Vault” ma pojawić się na Nintendo Switch 2 w 2026 r.

11 bit studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w 2015 r. Ma na koncie takie tytuły, jak: „Anomaly”, „This War of Mine” i „Frostpunk” 11 bit studios prowadzi też program wydawniczy 11 bit publishing, w ramach którego, wydała m.in. gry „Moonlighter” i „Children of Morta”.

Źródło: ISBnews