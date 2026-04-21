11 bit studios planuje premierę gry „Frostpunk 1886” w modelu game-as-a-platform na przełomie 2027/2028 roku, poinformował członek zarządu Marek Ziemak. Z kolei na przełom 2028/2029 roku szykuje nową grę w uniwersum „Frostpunk” i nową wersję „This War of Mine”.

„Na początek 'Moonlighter 2′, którego pełna premiera przewidziana jest na 2026 rok. W tym roku ukaże się więc wersja 1.0 oraz na konsole. Następnie na przyszły rok zaplanowaliśmy wydanie gry 'Crop’. Potem mamy nowy projekt wydawniczy, który został już zatwierdzony i nad którym obecnie pracujemy, a którego premiera również przewidziana jest na rok 2027. Następnie, na przełomie 2027 i 2028 roku, ukaże się 'Frostpunk 1886′. W naszych planach mamy też P13, czyli nową grę, nad którą pracujemy, a jej premiera odbędzie się gdzieś na przełomie 2028/2029 roku. Podobnie jak w przypadku P15, czyli nowej wersji 'This War of Mine’ – ta gra również ma się ukazać w 2028/2029 roku” – powiedział Ziemak podczas wideokonferencji.

Następnie wskazał na plan premiery projektu P12 na przełomie 2029/2030 r.

„To dość duże przedsięwzięcie. Zajmie nam to więc nieco więcej czasu, a po nim nastąpi P14 w 2030/2031. Jak widać, czekają nas pracowite lata. Każdego roku będziemy prezentować coś, co naszym zdaniem jest bardzo interesujące. Do tego dochodzą oczywiście przyszłe gry z XDev. Planujemy pozyskiwać jedną lub dwie gry do wydawnictwa rocznie” – dodał członek zarządu 11 bit studios.

Obok nowych gier, w tym roku pojawią się również dwa dodatki – DLC 2 i DLC 3 – dla „Frostpunk 2” – kolejno w połowie roku i na jego koniec. Dodatek poświęcony „The Alters” ma się pojawić na przełomie II i III kwartału 2026 roku. Obok DLC, „Frostpunk 2” otrzyma też szereg poprawek i aktualizacji, zapowiedział.

Przybliżając nowe projekty Ziemak wskazał, że P12 jest w trakcie produkcji.

„To nowa gra i nowa marka. Jest to gra bardzo wciągająca, nawiązująca klimatem do 'This War of Mine’. To coś zupełnie nowego. Jesteśmy na zaawansowanym etapie tworzenia prototypu. Zbliżamy się do czegoś, co nazywamy pierwszą wersją grywalną. Jesteśmy bardzo zadowoleni z P12” – podkreślił.

Następny projekt – P13 – to gra osadzona w uniwersum Frostpunk, zdradził zarząd 11 bit studios.

„Co ważne to nowa gra i nowy gatunek dla tej serii. Nie jest to więc już gra strategiczna. Wiemy, jak gracze kochają 'Frostpunk’. Mamy 11 mln graczy 'Frostpunk’ na całym świecie […]. Teraz rozbudowujemy świat 'Frostpunk’. Postanowiliśmy pójść o krok dalej. Chcemy wprowadzić nowy gatunek do uniwersum 'Frostpunk’. Obecnie jesteśmy na wczesnym etapie tworzenia prototypu. Zaakceptowaliśmy prezentację i koncepcję projektu. Bardzo nam się podoba. Próbujemy teraz zrobić to inaczej, uwzględniając aktualne trendy na świecie” – powiedział prezes Przemysław Marszał.

W przypadku P14 spółka zbliża się do końca fazy tworzenia koncepcji.

„Wszystkie gry, które właśnie pokazaliśmy, jak P12, P13 i P14, są bardzo zorientowane na gameplay, ale połączone z nowymi pomysłami, elementami, możliwościami dla graczy i super imersją w świecie gry. Tak obecnie wygląda tworzenie nowych gier” – dodał prezes.

W drugim filarze strategii – games-as-a-platform – rozwijany jest „Frostpunk 1886”.

„Zespół działa obecnie niemal w pełnym składzie. Osiągamy bardzo dobre wyniki. Ostatnio mieliśmy okazję cieszyć się z naprawdę ogromnego postępu, jaki nastąpił. Wszystko idzie zgodnie z planem w ramach projektu związanego z przejściem na silnik Unreal. Nie mogę zdradzić więcej szczegółów, ale jesteśmy bardzo zadowoleni i znajdujemy się w fazie produkcji projektu. Prace nad 'Frostpunk 1886′ postępują bardzo dobrze” – dodał prezes.

Kolejny projekt games-as-a-platfirm, czyli P15, to nowa wersja gry „This War of Mine”.

„Wykorzystujemy w niej nową technologię – oczywiście silnik Unreal – nową zawartość oraz mnóstwo ulepszeń, zarówno pod względem grafiki, jak i rozgrywki itp. Chcemy, aby ta gra była gotowa dla nowych graczy, zawierała pewną szczególnie ekscytującą funkcjnalność. Chcielibyśmy też dać coś obecnym graczom i zapewnić im nowe wrażenia w 'This War of Mine’. Jest to więc IP 'This War of Mine’ na silniku Unreal z kilkoma fajnymi nowościami, a obecnie jesteśmy w fazie koncepcyjnej. Prace deweloperskie rozpoczną się gdzieś w połowie tego roku” – wskazał Marszał.

W segmencie publishingu (XDev) realizowany jest „Moonlighter 2”, „Crop” i dodatkowy nieogłoszony projekt.

„Mamy bardzo dobre portfolio gier. Dysponujemy źródłami przychodów, które naprawdę dobrze się sprawdzają. Mamy serię 'The Alters’, mamy 'Frostpunk’ 1 i 2. Mamy wiele starszych gier, które wciąż dobrze się sprzedają. Kolejną kwestią jest produkcja i dyscyplina finansowa. Mamy stabilną sytuację finansową, co wiąże się z dobrą produkcją, optymalizacją procesów itp. Jest to dla nas teraz bardzo ważne, zwłaszcza że chcemy być niezależni i ambitni. Kolejna kwestia to skuteczna realizacja. W zeszłym roku zrealizowaliśmy ok. 95% tego, co zaplanowaliśmy. To naprawdę świetny wynik. Mamy strategię opartą na trzech filarach, widzimy, że świat zmienia się w tym kierunku i jesteśmy na to przygotowani. No i oczywiście bogaty pipeline. Nowe gry w XDev oraz ciągły rozwój 'Frostpunk 2′ i 'The Alters’. Oprócz tego 'Frostpunk 1886′ i nowa gra z uniwersum Frostpunk w nowym gatunku. Następnie 'This War of Mine’, który ulepszamy dla graczy, wprowadzając nowe doświadczenia, nad którymi obecnie pracujemy. Są też projekty P12 i P14. Tak więc mamy dobry mix gier we wszystkich tych 3 filarach” – podsumował Marszał.

11 bit studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w 2015 r. Ma na koncie takie tytuły, jak: „Anomaly”, „This War of Mine” i „Frostpunk” 11 bit studios prowadzi też program wydawniczy 11 bit publishing, w ramach którego, wydała m.in. gry „Moonlighter” i „Children of Morta”.

