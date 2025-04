11 bit studios planuje premierę kolejnej gry z uniwersum „Frostpunka”, nad którą już pracuje, w 2027 r., poinformował prezes Przemysław Marszał. Równolegle spółka zainicjowała prace nad „nieco większym tytułem”, który zadebiutuje w 2029 r., dodał.

„Jako deweloper gier i ich wydawca będziemy dywersyfikować zarówno skalę projektów, jak i czas, jaki będziemy poświęcać na każdy z nich. To oznacza, że będziemy również wykorzystywać bliskie, lukratywne finansowo okazje. […] Stąd decyzja o produkcji kolejnego projektu w uniwersum 'Frostpunka’, która już trwa. Planujemy, że gra zadebiutuje już w 2027 roku. Równolegle zainicjowaliśmy prace nad nieco większym tytułem, który zadebiutuje w 2029 roku” – powiedział Marszał, cytowany w komunikacie.

Podkreślił, że 11 bit studios ma też pomysły na kolejne gry własne, których produkcje będzie inicjować już w niedalekiej przyszłości.

11 bit studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w 2015 r. Ma na koncie takie tytuły, jak: „Anomaly”, „This War of Mine” i „Frostpunk” 11 bit studios prowadzi też program wydawniczy 11 bit publishing, w ramach którego, wydała m.in. gry „Moonlighter” i „Children of Morta”.

Źródło: ISBnews