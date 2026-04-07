11 bit studios planuje udostępnienie rozszerzenia (DLC) do gry „Frostpunk 2” pod tytułem „Breach of Trust” 23 czerwca, podała spółka. Rozszerzenie będzie dostępne na platformach Steam, Epic, Microsoft, konsolach Xbox Series X/S, PS5 i Xbox Games Pass, podano w reveal trailer gry na YouTube.

11 bit studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w 2015 r. Ma na koncie takie tytuły, jak: „Anomaly”, „This War of Mine” i „Frostpunk” 11 bit studios prowadzi też program wydawniczy 11 bit publishing, w ramach którego, wydała m.in. gry „Moonlighter” i „Children of Morta”.

