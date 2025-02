11 bit studios przełożył termin premiery gry „The Alters” poza I kwartał, wynika z wpisu spółki w mediach społecznościowych.

„Po przeprowadzeniu kompleksowej oceny 'Projektu Dolly’, z przykrością informujemy, że planowany odlot został opóźniony poza pierwszy kwartał 2025 r., a zmienione okno startowe zostało ustalone na późniejszą część roku” – napisała spółka na swoim koncie na LinkedIn.

Według informacji, dodatkowy czas studio poświęci „na dalsze udoskonalanie parametrów i integrację ulepszeń”.

W grze „The Alters” tworzonej przez 11 bit studios, „Projekt Dolly” odnosi się do mechanizmu tworzenia alternatywnych wersji głównego bohatera, Jana Dolskiego. Nazwa jest nawiązaniem do owcy Dolly – pierwszego sklonowanego ssaka, co podkreśla tematykę klonowania i alternatywnych tożsamości w grze.

11 bit studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w 2015 r. Ma na koncie takie tytuły, jak: „Anomaly”, „This War of Mine” i „Frostpunk” 11 bit studios prowadzi też program wydawniczy 11 bit publishing, w ramach którego, wydała m.in. gry „Moonlighter” i „Children of Morta”.

Źródło: ISBnews