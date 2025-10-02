11 bit studios podjął decyzję o przesunięciu daty premiery gry „Moonlighter 2: The Endless Vault” w formule Early Access, w wersji na komputery PC, na 19 listopada 2025 roku, podała spółka.

„Tytuł w wersji cyfrowej dystrybuowany będzie za pośrednictwem platform Steam i Windows Store. Premiera gry w wersji na konsole Xbox X/S oraz PS 5 planowana jest w terminie późniejszym” – czytamy w komunikacie.

Pod koniec sierpnia spółka podawała, że globalna data premiery gry „Moonlighter 2: The Endless Vault” w formule early access w wersji na komputery PC została ustalona na 23 października.

11 bit studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w 2015 r. Ma na koncie takie tytuły, jak: „Anomaly”, „This War of Mine” i „Frostpunk”. 11 bit studios prowadzi też program wydawniczy 11 bit publishing, w ramach którego, wydała m.in. gry „Moonlighter” i „Children of Morta”.

Źródło: ISBnews