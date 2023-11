11 bit studios podjął decyzję o przesunięciu daty premiery gry „The Thaumaturge” (wersji na komputery PC) na 20 lutego 2024 r., podała spółka. Pierwotna data premiery gry w wersji na PC wyznaczona była na 5 grudnia 2023 r.

„Powodem podjęcia decyzji o zmianie daty premiery 'The Thaumaturge’ jest chęć dopracowania gry przez dewelopera (Fool’s Theory sp. z o.o) co, w ocenie zarządu spółki, zwiększy jej potencjał komercyjny i sprzedażowy” – czytamy w komunikacie.

Premiera wersji konsolowej „The Thaumaturge” na platformy XBOX Series X/S i PlayStation 5 planowana jest w terminie późniejszym, podano także.

11 bit studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w 2015 r. Ma na koncie takie tytuły, jak: „Anomaly”, „This War of Mine” i „Frostpunk” 11 bit studios prowadzi też program wydawniczy 11 bit publishing, w ramach którego, wydała m.in. gry „Moonlighter” i „Children of Morta”.

Źródło: ISBnews