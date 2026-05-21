11 bit studios rozpoczyna nowy, wieloletni cykl produkcyjny gier, poinformował dyrektor finansowy i rozwoju biznesu Piotr Bajraszewski. Pierwsza premiera tytułu własnego z nowego harmonogramu planowana jest na przełomie 2027 i 2028 roku.

„Weszliśmy właśnie w nowy, wieloletni cykl produkcyjny. Najbliższe kwartały będą dla nas okresem intensywnej pracy nad kolejnymi projektami i dalszego rozwijania organizacji pod większą skalę działalności. Pierwsza premiera tytułu własnego z nowego harmonogramu planowana jest na przełomie 2027 i 2028 roku, dlatego obecny etap naturalnie koncentruje się bardziej na budowie fundamentów, rozwoju pipeline’u i zwiększaniu przewidywalności działalności niż maksymalizacji krótkoterminowych wyników finansowych” – powiedział Bajraszewski, cytowany w komunikacie.

Spółka podkreśla, że równolegle prowadzi działania związane z dalszą optymalizacją procesów produkcyjnych, większą przewidywalnością harmonogramów oraz bardziej efektywnym zarządzaniem kosztami rozwoju projektów.

„Nowy model produkcyjny zakłada większą etapowość rozwoju projektów oraz bardziej selektywne podejście do alokacji zasobów. Celem tych działań jest budowa bardziej regularnego i przewidywalnego rytmu premier oraz stopniowe ograniczanie charakterystycznej dla branży wysokiej zmienności wyników” – czytamy dalej.

Perspektywy na 2026 rok pozostają związane przede wszystkim z dalszym rozwojem istniejących marek, działalności wydawniczej oraz przygotowaniem kolejnych projektów produkcyjnych, wskazano.

„W najbliższych miesiącach spółka oczekuje premiery drugiego płatnego dodatku DLC do 'Frostpunk 2′ – Breach of Trust (już 23 czerwca 2026 roku) – oraz dodatku DLC do 'The Alters’ planowanego na przełom drugiego i trzeciego kwartału. W drugiej połowie roku planowana jest premiera pełnej wersji bardzo dobrze przyjętego 'Moonlighter 2′ (Full Release), rozwijanego w ramach działalności wydawniczej spółki. W

pierwszym kwartale 2026 roku spółka ogłosiła także nowy projekt wydawniczy – Crop, tworzony przez Carbonara Studios. Tytuł spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem społeczności graczy i już w pierwszym tygodniu od zapowiedzi przekroczył poziom 100 tys. zapisów na wishlistach Steam. Premiera gry planowana jest na 2027 rok. Tak szybki wzrost zainteresowania potwierdza również rosnącą skalę globalnego dotarcia działalności publishingowej” – wymieniono w materiale.

„Bardzo dobre przyjęcie Crop potwierdza skuteczność rozwijanego przez spółkę modelu publishingowego oraz zdolność do identyfikowania projektów z potencjałem do budowy silnych społeczności jeszcze przed premierą” – dodał dyrektor działalności wydawniczej XDev 11 bit studios Rufus Kubica.

Równolegle kontynuowane będą zaawansowane prace nad „Frostpunk 1886” oraz projektami rozwijanymi w ramach nowego harmonogramu produkcyjnego spółki.

„W branży gier duża część wartości powstaje na długo przed premierą i często nie jest jeszcze widoczna w bieżących wynikach. Dlatego spółka koncentruje się na transparentnym komunikowaniu etapu rozwoju projektów, jakości pipeline’u oraz kierunku budowy organizacji

na kolejne lata. Istotnym elementem tej polityki było także po raz pierwszy ujawnienie wartości WNIP dla największych rozwijanych tytułów, mających największy udział w aktywach produkcyjnych spółki, co stanowi kolejny krok w kierunku zwiększania transparentności wobec

rynku i inwestorów” – wskazał Bajraszewski.

11 bit studios podtrzymuje strategiczne kierunki rozwoju obejmujące dalszą rozbudowę własnych franczyz, rozwój nowych projektów oraz działalności wydawniczej, przy zachowaniu dyscypliny kosztowej i koncentracji na jakości realizowanych produkcji, podano także.

Wczoraj 11 bit studios opublikowało wyniki finansowe za I kwartał tego roku. Spółka podała w komentarzu, że okres ten upłynął pod znakiem dalszej monetyzacji istniejącego portfolio, rozwoju nowych projektów oraz kontynuacji zmian organizacyjnych i produkcyjnych wspierających długoterminowy rozwój. W I kwartale 2026 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 19,8 mln zł wobec 17,5 mln zł rok wcześniej. EBITDA wzrosła do 5,9 mln zł z 2,2 mln zł przed rokiem. Jednocześnie wynik operacyjny pozostawał pod istotnym wpływem wysokiej amortyzacji projektów własnych, która wyniosła 11,4 mln zł wobec 4,6 mln zł rok wcześniej. Jest to efekt rozliczania nakładów związanych z premierami z poprzednich okresów, przede wszystkim „Frostpunk 2” oraz „The Alters”. Na koniec marca 2026 roku spółka posiadała 52,5 mln zł środków pieniężnych oraz 18,9 mln zł krótkoterminowych aktywów finansowych, wymieniono w informacji.

11 bit studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w 2015 r. Ma na koncie takie tytuły, jak: „Anomaly”, „This War of Mine” i „Frostpunk” 11 bit studios prowadzi też program wydawniczy 11 bit publishing, w ramach którego, wydała m.in. gry „Moonlighter” i „Children of Morta”.

