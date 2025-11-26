11 bit studios udostępni dużą, darmową aktualizację („free major content update”) gry „The Alters” w dniu 8 grudnia, podała spółka.

„Ta aktualizacja przyniesie szeroki wachlarz nowych funkcji i ulepszeń […]. Jeśli przeszedłeś nasze wcześniejsze fazy testowe, w końcu doświadczysz wszystkiego w pełnej, dopracowanej formie” – czytamy na profilu LinkedIn studia.

11 bit studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w 2015 r. Ma na koncie takie tytuły, jak: „Anomaly”, „This War of Mine” i „Frostpunk” 11 bit studios prowadzi też program wydawniczy 11 bit publishing, w ramach którego, wydała m.in. gry „Moonlighter” i „Children of Morta”.

Źródło: ISBnews