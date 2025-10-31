11 bit studios udostępni pierwsze rozszerzenie (DLC) do gry „Frostpunk 2” pod tytułem „Fractured Utopias” 8 grudnia br., podała spółka.

„Pierwsze DLC do Frostpunk 2: Fractured Utopias zadebiutuje 8 grudnia” – napisano na profilu LinkedIn studia.

Podczas kwietniowej prezentacji strategii spółka podała, że po premierze wersji konsolowej jeszcze w tym roku pojawi się DLC 1 i również bezpłatna aktualizacja. Następnie w 2026 roku planowane są kolejne dwa DLC z darmowymi aktualizacjami. Z kolei w 2027 roku istnieje możliwość, że „Frostpunk 2” stanie się częścią nowego filaru biznesowego spółki – platform game, podano wtedy.

11 bit studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w 2015 r. Ma na koncie takie tytuły, jak: „Anomaly”, „This War of Mine” i „Frostpunk” 11 bit studios prowadzi też program wydawniczy 11 bit publishing, w ramach którego, wydała m.in. gry „Moonlighter” i „Children of Morta”.

