11 bit studios jest zadowolone zarówno z odbioru graczy, jak i z ocen prasy branżowej wersji „Frostpunk 2” na konsole, co pozwala monetyzować grę na wszystkich platformach sprzętowych i skupić się na rozwijaniu dodatków, poinformował ISBtech COO spółki Grzegorz Miechowski.

„Nie przewidujemy szczegółowego komentarza wokół premiery Frostpunk 2 na konsolach. Jesteśmy zadowoleni zarówno z odbioru graczy, jak i z ocen prasy branżowej. Obecność Frostpunka 2 pozwala nam monetyzować grę na wszystkich platformach sprzętowych i skupić się na rozwijaniu dodatków” – powiedział ISBtech Miechowski.

Konsolowa wersja „Frostpunk 2” zadebiutowała w drugiej połowie września.

Podczas kwietniowej prezentacji strategii spółka podała, że po premierze wersji konsolowej jeszcze w tym roku pojawi się DLC 1 i również bezpłatna aktualizacja. Następnie w 2026 roku planowane są kolejne dwa DLC z darmowymi aktualizacjami. Z kolei w 2027 roku istnieje możliwość, że 'Frostpunk 2′ stanie się częścią nowego filaru biznesowego spółki – platform game.

Pod koniec sierpnia prezes Przemysław Marszał informował, że spółka zbliża się się do fazy produkcyjnej gry „Frostpunk 1886” i podtrzymuje plan wydania tytułu w 2027 r.

11 bit studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w 2015 r. Ma na koncie takie tytuły, jak: „Anomaly”, „This War of Mine” i „Frostpunk” 11 bit studios prowadzi też program wydawniczy 11 bit publishing, w ramach którego, wydała m.in. gry „Moonlighter” i „Children of Morta”.

Źródło: ISBnews