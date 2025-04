11 bit studios dokonał zmiany metody amortyzacji gry „Frostpunk 2”, w konsekwencji czego koszt amortyzacji tego tytułu w jego sprawozdaniu finansowym za ub.r. wyniesie 12,52 mln zł zamiast 3,13 mln zł w przypadku stosowania dotychczasowej metody, podała spółka.

„Po uzgodnionej z audytorem spółki przedmiotowej zmianie, gra 'Frostpunk 2′, począwszy od premiery, która miała miejsce 20 września 2024 roku (wersja na komputery PC) będzie amortyzowana metodą degresywną przez okres siedmiu lat. W konsekwencji, koszt amortyzacji gry 'Frostpunk 2′, ujęty w Sprawozdaniu z całkowitych dochodów za 2024 rok, wyniesie 12 521 440 zł. W przypadku stosowania przez spółkę poprzedniej metody amortyzacji (amortyzacja liniowa przez okres pięciu lat) ujęty w Sprawozdaniu z całkowitych dochodów za 2024 rok koszt amortyzacji gry 'Frostpunk 2′ wyniósłby 3 130 360 zł” – czytamy w komunikacie.

11 bit studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w 2015 r. Ma na koncie takie tytuły, jak: „Anomaly”, „This War of Mine” i „Frostpunk” 11 bit studios prowadzi też program wydawniczy 11 bit publishing, w ramach którego, wydała m.in. gry „Moonlighter” i „Children of Morta”.

Źródło: ISBnews