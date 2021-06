11bit studios nie wyklucza w najbliższym czasie ogłoszenia informacji dotyczącej planowanej akwizycji jednej ze spółek z branży, poinformował prezes Przemysław Marszał.

„Jesteśmy już po kilku etapach rozmów z jedną spółką i rozpoczynamy kolejne. Poinformujemy o tym, jak już będziemy bardziej zaawansowani. A prawdopodobnie – jeśli uda nam się to przed naszym nadzwyczajnym zgromadzeniem […], to myślę, że będziemy mogli niedługo poinformować konkretnie, że to się już stało i ten proces ruszył” – powiedział Marszał podczas prezentacji na GPW Innovation Day.

Prezes wyjaśnił, że podczas ostatniego walnego zgromadzenia nie udało się przegłosować uchwały dotyczącej zmian w statucie spółki, które dotyczą m.in. nabywania udziałów w innych podmiotach. Nadzwyczajne walne zgromadzenie planowane jest obecnie na 20 lipca.

„Bardzo podoba nam się model, gdzie jesteśmy zaangażowani w około 40-proc. Ale jak to może wyglądać ostatecznie – to jeszcze nie wiemy, negocjacje trwają, a każda ze stron musi być z tego zadowolona. […] Nie będziemy się chcieli angażować w 100%. Natomiast na ten moment nie chciałbym zdradzać wielkości budżetu” – dodał prezes.

11bit studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w grudniu 2015 r.

Źródło: ISBnews