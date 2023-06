505 Games wypowiedziało umowę wydawniczą, której przedmiotem była współpraca z Noobz from Poland przy wydaniu gry „Signum Temporis”, podała spółka.

„W związku z powyższym:

1) własność intelektualna gry przysługuje wyłącznie emitentowi, co oznacza, że własność intelektualna gry jest kontrolowana przez emitenta;

2) emitent nie jest zobowiązany do zwrotu środków otrzymanych od 505 Games poza dwoma przypadkami:

a. w przypadku gdyby emitent podpisał umowę wydawniczą na grę z innym wydawcą, wówczas środki pozyskane od innego wydawcy zaspokoiłyby 505 Games do wysokości środków przekazanych przez 505 Games na produkcję gry;

b. w przypadku gdyby emitent postanowił dokończyć i wydać grę samodzielnie, wówczas środki uzyskane ze sprzedaży zaspokoiłyby 505 Games do wysokości środków przekazanych przez 505 Games na produkcję gry” – czytamy w komunikacie.

Spółka nie podjęła jeszcze decyzji co do kontynuowania produkcji gry lub poszukiwania nowego wydawcy i zamierza skupić się na produkcji gry „Total Tank Simulator 2”, podkreślono.

Noobz from Poland to polski producent gier, założony w 2016 roku. Pierwszą grą, stworzoną przez Noobz from Poland, jest „Total Tank Simulator”. Spółka zadebiutowała na NewConnect w lipcu 2021 r.

Źródło: ISBnews