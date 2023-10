Prezes CD Projekt Adam Kiciński powiadomił spółkę o zamiarze przyszłego kandydowania na funkcję członka rady nadzorczej spółki od roku 2025, a co za tym idzie – zamiarze rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu z końcem 2024 roku, podał CD Projekt.

„Moja dzisiejsza decyzja jest starannie przemyślana. Jestem przekonany że firma jest dzisiaj mocniejsza niż kiedykolwiek, ma wielki potencjał i świetną strategię. Jest też do tej zmiany doskonale przygotowana. Transformacja, którą CD Projekt przeszedł w ostatnich latach, sukcesy 'Cyberpunk 2077: Widmo wolności’ oraz podstawowej gry w wersji 2.0, pozwalają mi ze spokojem planować kolejny krok zawodowy i przekazanie sterów w nowe, ale w pełni sprawdzone i zaufane ręce” – napisał Kiciński w liście do akcjonariuszy.



Ponadto, w związku z ww. decyzją zarząd spółki zdecydował, że od 1 stycznia 2024 roku dojdzie do zmiany wewnętrznego podziału kompetencji w zakresie poszczególnych obszarów działalności spółki pomiędzy członków zarządu, a co się z tym wiąże – do następujących zmian w zakresie ról i określeń funkcyjnych członków zarządu:

– Adam Kiciński pełnić będzie rolę Chief Strategy Officer (CSO);

– rolę Chief Executive Officer (CEO) pełnić będą łącznie: Adam Badowski, pełniący aktualnie rolę Chief Creative Officer, od 20 lat związany ze spółką oraz Michał Nowakowski, pełniący aktualnie rolę Chief Commercial Officer, związany ze spółką od 18 lat, wynika z materiału.

Adam Badowski i Michał Nowakowski będą posługiwać się tym samym określeniem Joint Chief Executive Officer (Joint CEO), zaznaczono.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED – deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG – globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria „Wiedźmin” oraz najnowsza superprodukcja „Cyberpunk 2077”.

Źródło: ISBnews