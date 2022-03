Movie Games zwołał na 14 kwietnia nadzwyczajne walnego zgromadzenie, które ma zdecydować o przeniesieniu notowań akcji spółki z NewConnect na rynek główny GPW, podała spółka.

„Zgromadzenie w dn. 14 kwietnia 2022 r. jest organizowane w celu ubiegania się spółki o dopuszczenie i wprowadzenie jej akcji do obrotu na rynku regulowanym tj. przejścia z NewConnect na główny parkiet GPW. Wiąże się to dodatkowo z dostosowaniem dokumentów formalno-prawnych dotyczących zasad funkcjonowania, tj. statutu, przyjęcia regulaminu WZ, polityki rachunkowości. Zmiany zasad sporządza sprawozdań finansowych na te zgodne z MSSF/MSR” – czytamy w komunikacie.

W II kwartale 2022 Movie Games zamierza wprowadzić na rynek dwie gry PC, jeden tytuł konsolowy oraz jedno demo. Planuje także premiery w obszarze mobile. Trwają prace nad portingiem wybranych tytułów Movie Games na wiodące platformy konsolowe, podano także.

Movie Games to wywodzący się z Polski globalny wydawca gier wideo, notowany na NewConnect od grudnia 2018 r. Portfolio Movie Games zawiera gry przygodowe („Lust for Darkness”, „Lust from Beyond”, „Lust from Beyond: M Edition”), symulatory („Drug Dealer Simulator”, „Gas Station Simulator”, „MythBusters” i „Alaskan Truck Simulator”), a także inne gatunki, takie jak strategia czy city builder. W roku 2021 Movie Games, wspólnie ze studiem produkcji, postprodukcji i efektów specjalnych Platige Image, założyło Image Games, studio developerskie indie premium skupiające się na grach role-playing klasy indie AA.

Źródło: ISBnews