Zwyczajne walne zgromadzenie Ten Square Games podjęło uchwałę, zgodnie z którą zysk netto wykazany w sprawozdaniu za 2025 r. w wysokości 83,64 mln zł zostanie podzielony w następujący sposób: kwota 63,75 mln zł zostanie przeznaczona do podziału w formie wypłaty dywidendy w wysokości 10 zł na jedną akcję (z wyłączeniem akcji własnych spółki), a kwota 19,89 mln zł zostanie przekazana na kapitał zapasowy, podała spółka. ZWZ wyznaczyło dzień dywidendy na 15 maja, a termin wypłaty na 22 maja 2026 roku.

Grupa Ten Square Games jest producentem gier mobilnych w modelu free-to-play. W portfolio grupy znajdują się m.in. „Fishing Clash” – jeden z najpopularniejszych na świecie symulatorów wędkarstwa 3D, „Hunting Clash” – realistyczny symulator polowania, a także „Airline Commander” – jeden z najbardziej rozpoznawalnych symulator lotów. Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2018 r.

