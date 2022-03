Ironbird – spółka zależna All in! Games – zamierza finansować działalność w zakresie produkcji gier komputerowych w wyniku pozyskania finansowania zewnętrznego, w tym od nowych inwestorów finansowych lub branżowych bądź poprzez finansowanie dłużne. All in! Games zamierza sprzedać zorganizowaną część przedsiębiorstwa spółki, wyodrębnioną jako Zespół Internal Development, na rzecz podmiotu zależnego, tj. spółki Ironbird Creations.

Zespół Internal Development obejmuje 8 pracowników oraz 4 współpracowników, know how, gry, oznaczenia indywidualizujące, prawa własności intelektualnej i ruchomości, stanowiące łącznie całość gospodarczą, funkcjonującą jako wewnętrzne studio producenckie gier komputerowych, w ramach którego prowadzona jest działalność obejmująca samodzielną organizację, produkcję, zarządzanie, nadzór oraz prowadzenie wszelkich etapów procesu produkcji gier komputerowych typu action-adventure z widokiem TPP (z trzeciej osoby – z widocznym bohaterem) oraz z dedykowanym stylem wizualnym oraz mechaniką rozgrywki, wymieniono.

„Główny przedmiot działalności Ironbird, jako podmiotu zależnego spółki, stanowić ma, zgodnie z przyjętymi, długofalowymi zamierzeniami strategicznymi, produkcja gier komputerowych, które będą następnie wydawane na rynku we współpracy ze spółką [tj. All in! Games], jako ich wydawcą. Swoją działalność w tym zakresie Ironbird zamierza finansować poprzez podwyższenie kapitału zakładowego, w wyniku pozyskania finansowania zewnętrznego, w tym od nowych inwestorów finansowych lub branżowych bądź poprzez finansowanie dłużne” – czytamy w komunikacie.

All In! Games posiada obecnie 100% udziału w kapitale zakładowym Ironbird.

„Zakłada się, że w celu pozyskania finansowania na rozwój Ironbird, w tym na nabycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, zostanie podwyższony kapitał zakładowy spółki Ironbird, w wyniku czego udział spółki w kapitale zakładowym Ironbird, w perspektywie 12 miesięcy, ulegnie zmniejszeniu do poziomu nie mniejszego niż 60% udziału w kapitale zakładowym tej spółki” – czytamy dalej.

Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa została wyceniona na kwotę 8,32 mln zł, co w zamiarze zarządu spółki stanowić będzie cenę zbycia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa na rzecz Ironbird, podano także.

Prawa do gier wchodzące w skład Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa obejmują: udostępnianą i rozpowszechnianą od 2020 r. grę „Red Wings: Aces of the Sky”, projekt gry „Red Wings: American Aces” otaz gry pod roboczą nazwą „Project Raise”w wersji na komputery osobiste.

„Po zbyciu Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Spółka zamierza skupiać się przede wszystkim na prowadzeniu działalności i dalszym rozwoju jako spółka wydawnicza, z zastrzeżeniem możliwości kontynuowania prowadzenia ograniczonej działalności o charakterze developerskim” – podsumowano w komunikacie.

All in! Games to notowany na GPW wydawca gier komputerowych z siedzibą w Krakowie, działający w branży gamingowej od 2018 roku. Firma wydaje i tworzy wyjątkowe gry na komputery osobiste i konsole. Jest wydawcą takich tytułów, jak „Chernobylite” (The Farm 51), „Ghostrunner” (One More Level), „Tools Up!” (The Knights of Unity), „Paradise Lost” (PolyAmorous).

Źródło: ISBnews